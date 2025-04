Papež František nastavil zrcadlo Evropě, míní Graubner

21. 4. 2025

22 minut Pražský arcibiskup Jan Graubner k úmrtí papeže Františka Zdroj: ČT24

Papež František nastavil zrcadlo Evropě, která je trochu zahleděná do sebe, řekl pražský arcibiskup Jan Graubner. František podle něj přitáhl pozornost k lidem, kteří žijí jinak než Evropané. „Bylo to jeho důležité poselství.“ V pátek v 18:00 bude za papeže, který zemřel v pondělí ráno ve věku 88 let, slouženo rekviem v pražské katedrále svatého Víta.

Papež František prožil mnoho dramatických chvil ve svém životě, rozhodně to nebyl člověk, který seděl někde v koutě, podotkl Graubner. „Bylo vidět, že je to člověk, který je velmi blízký prostému lidu – a myslím, že tím trochu nastavil zrcadlo Evropě, kde jsme tak trochu kultura zahleděná sama do sebe, zvyklá na své tradice a svou životní úroveň, “ myslí si arcibiskup. František podle něj dokázal pozornost přitáhnout k lidem, kteří žijí v jiné situaci než Evropané, a upozorňoval na problémy chudých oblastí světa. „Někdy se to zdálo razantní, silné, a někteří to v něčem nepřijali. Myslím, že to bylo jeho důležité poselství,“ podotkl. „Určitě se mu povedlo na to výrazným způsobem upozornit. Druhá věc je, nakolik jsme schopni to přijmout tak, abychom se zapojili do toho jeho díla a trochu posunuli i naše postoje.“ Vliv podle Graubnera hrálo to, že pocházel z Argentiny. Po dlouhá staletí byli papeži Evropané, svět byl tak dle arcibiskupa zvyklý na jiný přístup. Upozornil však, že se nedá v případě Františka hovořit o papeži liberálním, jak jej někteří nazývají. „Papež je ten, který musí usmiřovat extrémy zleva i zprava.“

„Papež František byl pastýřem s otevřeným srdcem, mužem dialogu, pokoje a milosrdenství. Jeho pontifikát se vyznačoval důrazem na solidaritu a blízkost lidem,“ uvedl Graubner v prohlášení jako předseda České biskupské konference. Věřící vyzval, aby se modlili za církev v období bez papeže a za kardinály, kteří se připravují na volbu nového. Připomněl, že papež poslal pozdravy tisícům českých poutníků, kteří Vatikán navštívili u příležitosti národní pouti do Říma v březnu letošního roku. „Vděčně vzpomínáme na modlitby a slova povzbuzení, která zazněla v jeho pozdravu,“ dodal. V papežské funkci František Česko nenavštívil. „Především navštěvoval ty země, které měly nějaké zvláštní problémy. Kde byla zemětřesení, kde je hlad, kde je válka,“ řekl v ČT. Při osobních setkáních se však dle Graubnera o situaci v Česku zajímal.

Duka: Upozorňoval na bídu a potřebu pomoci Papež František nebyl člověkem „oficialit“, prohlásil kardinál Dominik Duka. „Do jisté míry tak oficiální setkání nebyla úplně oficální. Narušoval je nějakou průpovídkou nebo vtipem,“ vzpomínal. Františkovi podle něj svět vděčí za to, že neustále upozorňoval na bídu v různých zemích a potřebu pomoci. „Je to jeho velký vklad do dějin světa.“ Tyto papežovy postoje dle Duky zasahovaly i do vnitřního běhu církve. „Latinská Amerika má jaksi ten rozměr, že je tam lidová církev, je v ní mnoho problémů, které nemáme v Evropě. Ale ti lidé se stále cítí součástí církve a očekávají od ní pomoc. Tento rys vnesl papež František do působení církve v tom širším celosvětovém měřítku,“ přiblížil kardinál. Příští papež podle něj musí dát světu jasnou odpověď na to, co je smyslem lidského života. „Co je smyslem rodiny, co je smyslem národa. Jaký smysl a jakou hodnotu má práce a utrpení,“ doplnil.

14 minut Kardinál Dominik Duka k úmrtí papeže Františka Zdroj: ČT24

„Inspiroval svým širokým srdcem“ Arcibiskup olomoucký Josef Nuzík stejně jako Graubner podotkl, že Františkovu politiku nevnímal jako liberální. „Vnímal jsem to tak, že směřoval k lidem na okraji. A aby v církvi dostaly větší slovo a hlas také ženy,“ okomentoval. „On byl opravdu zaměřený na ty, kteří byli zapomenuti. A proto jsem nebral nijak ve zlém, že nás za svůj dvanáctiletý pontifikát nenavštívil,“ řekl dále. Nuzík si prý v pondělí ráno, ještě než přišla zpráva o úmrtí papeže, kladl otázku, zda velikonoční doba nebude dobou, kdy František odejde. „Vnímám to tak, že je to krásná doba, ve které odchází papež. Protože vzkříšený Ježíš nám říká, že život smrtí nekončí,“ zdůraznil. Vztah k papeži Františkovi si Nuzík vytvořil už ve chvíli jeho zvolení. „Myšlenky, kterými oslovoval nejen věřící, ale obracel se s nimi k lidem celého světa, mi byly hodně blízké. Můj vztah k němu se ještě upevnil poté, co mě roku 2017 jmenoval pomocným biskupem. V biskupské službě mě inspiroval svým širokým srdcem, ve kterém našel místo každý člověk,“ sdělil.

11 minut Arcibiskup olomoucký Josef Nuzík k úmrtí papeže Františka Zdroj: ČT24

Bojoval proti klerikalismu, řekl biskup Vokál Papež František podle královéhradeckého biskupa Jana Vokála kladl veliký důraz na sociální spravedlnost ve světě a bojoval proti klerikalismu a jiným neřestem uvnitř i vně katolické církve. Do církve vnášel svatost, pokoru, velikou lidskost a otcovskou dobrotu. Litoměřický biskup Stanislav Přibyl sdělil, že zprávu o papežově úmrtí přijal s bolestí i s překvapením. „Byl papežem, který si velmi přál, a také všechno pro to dělal, aby Kristovo poselství nezůstalo jen psaným či mluveným slovem, ale aby se vtělovalo do našich skutků, stejně jako do genomu církve,“ podotkl.

Plzeňský biskup Tomáš Holub uvedl na síti X, že František byl jeho skutečný duchovní Otec. „Včera na neděli Vzkříšení požehnal každému z nás a dnes je se svým Pánem a Přítelem... Františku, děkuji za vše! Přimlouvej se za nás! Potřebujeme to!“ napsal Holub. „Se Svatým otcem jsem se potkal celkem třikrát a na každé z těchto setkání vzpomínám velmi rád. Oceňoval jsem na něm zejména jeho otevřenost vůči ostatním, laskavost, chápavý přístup a smysl pro humor,“ řekl brněnský biskup Pavel Konzbul. Smutek z úmrtí papeže vyjádřili i zástupci ostravsko-opavské diecéze. „Děkuji Bohu za dar života a služby papeže Františka. Prosím také věřící naší diecéze o modlitbu za zemřelého papeže. Již teď bych rád pozval na mši svatou za papeže Františka, kterou budeme slavit v katedrále Božského Spasitele. Termín brzy vyhlásíme,“ uvedl biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David. Páteční zádušní mše Páteční zádušní mši v pražské Katedrále svatého Víta bude sloužit apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo. „Vyzveme ostatní diecéze a kostely naší republiky, aby v pátek v 18:00 zvonily po celé republice za papeže,“ řekl Graubner. Už v pondělí v poledne se rozezněly zvony například v centru Prahy včetně svatovítské katedrály. Po pohřbu papeže, jehož termín zatím znám není, budou svoláni kardinálové, kteří budou papeže volit. Právo volit mají do osmdesáti let, jediný český kardinál Dominik Duka kvůli věku proto už volit nebude.