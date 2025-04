Papež František postavil ekologii do centra katolické morálky, říká Halík

Papež František, který zemřel v pondělí ráno, postavil ekologické otázky do centra katolické morálky, řekl v Interview ČT24 teolog a farář Tomáš Halík. Podle něj v sobě totiž spojoval dvě spirituality – jezuitskou a františkánskou. Druhá zmíněná se vyznačuje citlivostí ke stvoření a přírodě. I to bylo dle Halíka důvodem, proč dokázal oslovit mladou generaci. Pořad moderovala Tereza Willoughby.

„Jeho bezprostřednost, lidskost, smysl pro humor, spontaneita a prostota… To bylo nesmírně důležité,“ podotkl Halík. Podle něj je poznat, zda to, co člověk káže, jde z jeho srdce, nebo to má pouze naučené. Přesvědčivost papeže Františka spočívala právě v pravdivosti, míní Halík. „Stál za tím celým svým životem.“

Halíka potěšilo, když si prezident teologické akademie vyžádal jednu jeho knihu s tím, že ji osobně předá papeži, a rovněž po něm chtěl jeho adresu. „Tak jsem čekal – a přišel skutečně velice srdečný osobní dopis, kde papež uvedl, že s radostí moji knihu přečetl. (…) A poslední věta byla: ‚Modli se za mě, budu se modlit za tebe.‘ Dopis mě velmi dojal,“ vzpomíná teolog. „Byl papežem mého srdce a mého života,“ prohlásil.

Mezináboženský dialog

To, že si zvolil jméno František, bylo dle Halíka velmi významné a symbolické. Svatý František je totiž symbolem chudoby a prostoty, ale zároveň i velké otevřenosti směrem k jiným lidem a jiným kulturám, vysvětlil. „Svatý František se v době křižáckých výprav vydal pěšky za sultánem. (…) Od té doby mají muslimové Františka z Assisi ve velké úctě.“

Zesnulý papež rovněž pokračoval v tom, co zahájil už Jan Pavel II., tedy v mezináboženském dialogu, připomněl Halík. Učinil dle něj například významné kroky vůči muslimské komunitě, „která je neobyčejně velká a důležitá“.