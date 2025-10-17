Evropští socialisté vyloučili Ficovu stranu Smer

Evropská politická Strana evropských socialistů (PES) v pátek vyloučila ze svých řad stranu Smer – sociální demokracie (Smer–SD) slovenského premiéra Roberta Fica, potvrdil zdroj z řad evropských socialistů. Socialisté už v roce 2023 pozastavili členství Smeru–SD a jeho současného koaličního partnera, strany Hlas – sociální demokracie (Hlas–SD).
Podle médií byl krok očekáváný a souvisí především s Ficovým sbližováním s ruským vládcem Vladimirem Putinem a čínskou hlavou státu Si Ťin-pchingem. V této souvislosti tisk zmiňoval jako další důvody vyloučení také tlak vlády v čele se Smerem–SD na slovenské instituce a postupné omezování svobody médií.
Fico již v polovině října uvedl, že jeho připravované vyloučení z řad evropských socialistů je výsledkem dlouholetého postupného vzdalování se „autentické slovenské levice“ od představ Bruselu o tom, jaké hodnoty mají prosazovat sociálně-demokratické strany.
„My jsme zcela jinde. Dosud nechce bruselská levice pochopit, že když chcete přežít v nějaké zemi, tak musíte dělat politiku pro tuto zemi. Nelze dělat politiku, kterou vám nadiktují v Bruselu. Levicová politika nemůže být o homosexuálech,“ řekl Fico před pár dny v projevu před stranickými kolegy.
Za autentickou levici označil svou stranu, nikoliv tu evropskou. Podle něj Smer–SD v případě pokračování své dosavadní politiky v roce 2027 vyhraje příští volby na Slovensku.