Evropští socialisté vyloučili Ficovu stranu Smer


před 22 mminutami|Zdroj: ČTK

Evropská politická Strana evropských socialistů (PES) v pátek vyloučila ze svých řad stranu Smer – sociální demokracie (Smer–SD) slovenského premiéra Roberta Fica, potvrdil zdroj z řad evropských socialistů. Socialisté už v roce 2023 pozastavili členství Smeru–SD a jeho současného koaličního partnera, strany Hlas – sociální demokracie (Hlas–SD).

Podle médií byl krok očekáváný a souvisí především s Ficovým sbližováním s ruským vládcem Vladimirem Putinem a čínskou hlavou státu Si Ťin-pchingem. V této souvislosti tisk zmiňoval jako další důvody vyloučení také tlak vlády v čele se Smerem–SD na slovenské instituce a postupné omezování svobody médií.

Fico již v polovině října uvedl, že jeho připravované vyloučení z řad evropských socialistů je výsledkem dlouholetého postupného vzdalování se „autentické slovenské levice“ od představ Bruselu o tom, jaké hodnoty mají prosazovat sociálně-demokratické strany.

Fico v Pekingu jednal s Putinem. Ten ocenil „nezávislost slovenské diplomacie“
Slovenský premiér Robert Fico a ruský vládce Vladimir Putin

„My jsme zcela jinde. Dosud nechce bruselská levice pochopit, že když chcete přežít v nějaké zemi, tak musíte dělat politiku pro tuto zemi. Nelze dělat politiku, kterou vám nadiktují v Bruselu. Levicová politika nemůže být o homosexuálech,“ řekl Fico před pár dny v projevu před stranickými kolegy.

Za autentickou levici označil svou stranu, nikoliv tu evropskou. Podle něj Smer–SD v případě pokračování své dosavadní politiky v roce 2027 vyhraje příští volby na Slovensku.

Evropští socialisté vyloučili Ficovu stranu Smer

Evropská politická Strana evropských socialistů (PES) v pátek vyloučila ze svých řad stranu Smer – sociální demokracie (Smer–SD) slovenského premiéra Roberta Fica, potvrdil zdroj z řad evropských socialistů. Socialisté už v roce 2023 pozastavili členství Smeru–SD a jeho současného koaličního partnera, strany Hlas – sociální demokracie (Hlas–SD).
Rusko útočilo drony na Kryvyj Rih, zazněla desítka výbuchů

Rusko v noci na pátek podniklo rozsáhlý dronový útok na ukrajinské město Kryvyj Rih, informoval podle ruského serveru stanice BBC náčelník vojenské správy Oleksandr Vilkul. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který přistál ve Washingtonu na setkání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem, v reakci na ruský útok uvedl, že Rusko terorizuje život na Ukrajině. Ruské úřady podle BBC informovaly o ukrajinském raketovém útoku na město Soči.
V Římě vybuchlo auto investigativního novináře, vyšetřuje se spojení s mafií

Auta významného italského investigativního novináře Sigfrida Ranucciho a jeho dcery explodovala v noci na pátek před jeho domem v Římě, píše agentura ANSA. Exploze byla tak silná, že otřásla celou čtvrtí a poškozena byla i sousední budova. Nikdo nebyl zraněn. Italské úřady zahájily vyšetřování, do kterého se zapojily i orgány zabývající se bojem proti mafii.
Velitel, který dohlíží na údery USA na lodě v Karibiku, rezignuje

Americký námořní admirál Alvin Holsey, jenž dohlíží na sílící údery Pentagonu na lodě v Karibiku, které USA viní z pašování drog z Venezuely, oznámil rezignaci, píší americká média. Vyjádřil znepokojení ohledně mise v Karibiku a mezi ním a ministrem obrany Petem Hegsethem vznikla neshoda, píše deník The New York Times s odvoláním na své zdroje. Holsey stojí v čele velitelství americké armády SOUTHCOM, které má na starosti veškeré operace v Karibiku a Střední a Jižní Americe.
Předpokládaná délka dožití se vrátila na předcovidové hodnoty

Podle nedávno zveřejněné studie v medicínském odborném časopise Lancet se vrátila průměrná délka života na čísla před pandemií covid-19. Lidé narození v roce 2023 se tak mohou v průměru dožít více než 73 let. To je více než dvojnásobek hodnoty v roce 1900, kdy to bylo 32 let. Tento posun je výsledkem pokroku v medicíně, veřejném zdraví a zvýšení životní úrovně. Díky tomu bylo překonáno mnoho předpovědí o „limitu“ průměrné délky života.
Prokuratura v USA vznesla první obžalobu z terorismu související s Antifou

Federální prokuratura ve Spojených státech vznesla poprvé obžalobu z terorismu mířící proti krajně levicovému hnutí Antifa, oznámil ve čtvrtek podle agentury Reuters ředitel Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel. Ten v této souvislosti zmínil nařízení amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterým oficiálně označil Antifu za domácí teroristickou organizaci.
Zemřel někdejší člen americké kapely Kiss Ace Frehley

Ve věku 74 let ve čtvrtek zemřel někdejší člen americké rockové skupiny Kiss Paul Daniel Frehley, známý jako Ace Frehley. V noci na pátek o tom informoval portál Variety s tím, že Frehley zemřel následkem zranění, která v září utrpěl po pádu.
Trump oznámil, že se sejde s Putinem v Budapešti

Americký prezident Donald Trump a ruský vládce Vladimir Putin se sejdou v Budapešti, aby se pokusili ukončit válku, kterou Moskva rozpoutala na Ukrajině, informují agentury AP a Reuters s odvoláním na vyjádření šéfa Bílého domu po telefonátu s Putinem. Schůzka by se měla uskutečnit během následujících dvou týdnů. Příští týden se pak mají sejít vysoce postavení zástupci Washingtonu a Moskvy.
