Do muniční iniciativy je třeba sehnat 3,6 miliardy eur, uvedl zdroj z NATO


před 7 mminutami|Zdroj: ČTK

Česká muniční iniciativa si klade za cíl zajistit pro Kyjev dělostřeleckou munici v hodnotě pěti miliard eur (přes 121 miliard korun), zatím má ale přísliby pouze na 1,4 miliardy eur, řekl v Bruselu ve středu nejmenovaný vysoký vojenský představitel NATO. Neupřesnil ale, jestli má tato částka pokrýt dodávky na rok 2026 či jinak dlouhé časové období. Činitel připomněl, že tuzemská vláda potvrdila, že bude iniciativu i nadále koordinovat. Vyzval proto spojence, aby do ní přispívali.

Českou muniční iniciativu v minulosti opakovaně vyzdvihoval i generální tajemník NATO Mark Rutte. Nový premiér Andrej Babiš (ANO) a další představitelé nové vládní koalice původně hovořili o tom, že iniciativu zruší. Nakonec do ní ale tuzemsko pouze přestane finančně přispívat – a iniciativa, která na zahraničních trzích obstarává dělostřeleckou munici pro obránce Ruskem napadené země, tak bude pokračovat.

„Mohu potvrdit, že iniciativa stále běží. Česká strana oznámila, že ji bude i nadále řídit a koordinovat,“ sdělil nejmenovaný vojenský představitel NATO. I on vyzdvihl její přínos s tím, že zajišťuje „stabilní a robustní dodávky velkorážní munice pro Ukrajinu“. „Bylo pro mě zajímavé zjistit, že na trhu je k dispozici mnohem více munice, než jsme si vždy mysleli. A česká iniciativa tyto možnosti identifikovala,“ dodal tento zdroj. Teď je podle něj na jednotlivých spojencích, aby i letos poskytli peníze, za které bude možné pořídit odpovídající množství munice, již Kyjev nutně potřebuje.

Činitel NATO zmínil, že na globálním trhu je v současné době k dispozici munice v hodnotě 16 miliard eur (asi 388 miliard korun). Za zmíněných pět miliard eur by v rámci české iniciativy mohly být pořízeny stovky tisíc kusů dělostřelecké munice, dodal.

Expremiér Petr Fiala (ODS) loni v prosinci oznámil, že cíl tuzemské muniční iniciativy pro rok 2025 byl splněn a Ukrajina v rámci ní obdržela 1,8 milionu kusů velkorážové munice. Podle velitelství NATO pro koordinaci zbrojní pomoci Ukrajině a pro výcvik ukrajinských vojáků (NSATU) to představovalo 43 procent veškeré munice, která byla Ruskem napadené zemi dodána.

Severoatlantická aliance zároveň ve středu zahájila misi Arctic Sentry (Arktická stráž), která má koordinovat vojska spojenců v tomto regionu a jejich plánovaná cvičení. Cílem mise je posílit roli NATO v arktické oblasti a zmírnit napětí mezi prezidentem USA Donaldem Trumpem a evropskými spojenci. Třenice vyvolal neskrývaný zájem šéfa Bílého domu dostat Grónsko pod americkou kontrolu.

„Arctic Sentry podtrhuje závazek Aliance zajistit bezpečnost členů a udržet stabilitu v jedné ze strategicky nejdůležitějších a environmentálně nejnáročnějších oblastí,“ uvedl dle Reuters v prohlášení šéf aliančních sil pro Evropu Alexus Grynkewich.

Mise je rovněž reakcí na ruské vojenské aktivity a zvýšený zájem Číny o oblast Arktidy, prohlásil v Bruselu generální tajemník NATO Mark Rutte. Vojenská cvičení, která dosud v oblasti pořádaly jednotlivé státy, se nyní stanou cvičeními aliančními, dodal.

