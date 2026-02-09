Chystají se přesuny mezi Američany a Evropany ve velení NATO, píše AFP


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Spojené státy přenechají dva z významných velitelských postů v rámci Severoatlantické aliance evropským představitelům. Jedná se o velitelství italské Neapoli a v Norfolku v americkém státě Virginia. Jedno velitelství naopak získají USA, napsala v pondělí agentura AFP s odvoláním na své diplomatické zdroje. Krok odpovídá požadavku amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby evropské země převzaly větší odpovědnost za svou vlastní bezpečnost.

Washington dle agentury AFP předá Itálii velení Velitelství spojeneckých sil NATO v Neapoli (JFC Naples), které má na starosti jižní oblast Aliance, zatímco Británie převezme Velitelství spojeneckých sil NATO v Norfolku (JFC Norfolk), odpovědné za severní křídlo. Americké síly naopak budou nově velet Spojeneckému námořnímu velitelství (MARCOM) v Northwoodu ve Velké Británii.

Krize ve vztazích s USA kvůli Grónsku ještě neskončila, míní Rasmussen
Ministryně zahraničí Grónska Vivian Motzfeldtová, kanadská ministryně zahraničí Anita Anandová a dánský ministr zahraničí Lars Lokke Rasmussen

Změny budou zavedeny nejdříve za několik měsíců, sdělili AFP dva diplomaté z NATO pod podmínkou zachování anonymity. „Je to dobrá známka toho, že dochází k přenesení odpovědnosti v praxi,“ řekl jeden ze zdrojů.

Spojené státy v NATO hrají ústřední roli od vzniku Aliance v roce 1949. Nyní budou mít centrální velení nad třemi složkami NATO – nad pozemními silami (LANDCOM), námořními silami (MARCOM) a leteckými silami (AIRCOM). Rovněž si uchovávají velení nad Vrchním velitelstvím spojeneckých sil v Evropě (SACEUR), což je strategická pozice, která od založení Aliance náleží občanovi USA. Spíše politický post generálního tajemníka naopak tradičně zastává Evropan – aktuálně je jím Nizozemec Mark Rutte.

Polsko posiluje svou protivzdušnou obranu
Letouny F-35

Výběr redakce

Chystají se přesuny mezi Američany a Evropany ve velení NATO, píše AFP

Chystají se přesuny mezi Američany a Evropany ve velení NATO, píše AFP

před 11 mminutami
Starmer odmítl výzvy k rezignaci, od poslanců se dočkal potlesku

Starmer odmítl výzvy k rezignaci, od poslanců se dočkal potlesku

15:31Aktualizovánopřed 50 mminutami
Reuters: EK navrhla kvůli ruské ropě rozšířit sankce na přístavy v Gruzii a Indonésii

Reuters: EK navrhla kvůli ruské ropě rozšířit sankce na přístavy v Gruzii a Indonésii

před 1 hhodinou
Stávku na železnici španělské odbory po dohodě s vládou ukončily

Stávku na železnici španělské odbory po dohodě s vládou ukončily

16:13Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Umělci se Klempíře v divadle nedočkali, dva za ním půjdou na ministerstvo

Umělci se Klempíře v divadle nedočkali, dva za ním půjdou na ministerstvo

před 4 hhodinami
Vláda rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády

Vláda rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády

04:04Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Soud v Hongkongu poslal prodemokratického aktivistu Laie na dvacet let za mříže

Soud v Hongkongu poslal prodemokratického aktivistu Laie na dvacet let za mříže

03:29Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Ústecký kraj schválil vymezení ploch pro těžbu lithia v Krušných horách

Ústecký kraj schválil vymezení ploch pro těžbu lithia v Krušných horách

12:37Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Chystají se přesuny mezi Američany a Evropany ve velení NATO, píše AFP

Spojené státy přenechají dva z významných velitelských postů v rámci Severoatlantické aliance evropským představitelům. Jedná se o velitelství italské Neapoli a v Norfolku v americkém státě Virginia. Jedno velitelství naopak získají USA, napsala v pondělí agentura AFP s odvoláním na své diplomatické zdroje. Krok odpovídá požadavku amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby evropské země převzaly větší odpovědnost za svou vlastní bezpečnost.
před 11 mminutami

Starmer odmítl výzvy k rezignaci, od poslanců se dočkal potlesku

Britský premiér Keir Starmer ve snaze upevnit svou pozici v pondělí večer promluvil k labouristickým zákonodárcům poté, co ho část spolustraníků včetně lídra skotských labouristů Anase Sarwara vyzvala k rezignaci. Premiér v posledních dnech čelil ostré kritice kvůli tomu, že velvyslancem v USA dříve jmenoval Petera Mandelsona, který je spojován s americkým finančníkem a sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. Starmer výzvy k rezignaci odmítl a od spolustraníků se dočkal i potlesku.
15:31Aktualizovánopřed 50 mminutami

Reuters: EK navrhla kvůli ruské ropě rozšířit sankce na přístavy v Gruzii a Indonésii

Evropská komise navrhla rozšířit sankce namířené proti Moskvě i na přístavy v Gruzii a Indonésii, které nakládají s ruskou ropou. Jedná se o první případ, kdy se sankce zaměřily i na přístavy ve třetích zemích, ukázal detailní návrh dvacátého balíčku sankcí proti Rusku, do kterého nahlédla agentura Reuters.
před 1 hhodinou

Stávku na železnici španělské odbory po dohodě s vládou ukončily

Železniční dopravu ve Španělsku v pondělí ochromila stávka, kterou svolaly hlavní odborové svazy zaměstnanců v železniční dopravě. Ty žádaly vyšší investice státu, aby byla zajištěna větší bezpečnost na železnici. Impulzem ke stávce byly dvě vážné nehody, při nichž minulý měsíc zemřelo 47 lidí. Stávka, kvůli níž byly ve Španělsku zrušeny stovky spojů, měla trvat tři dny, ale odpoledne se zástupci hlavních odborů dohodli s ministerstvem dopravy a akci odvolali.
16:13Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Na Mnichovskou bezpečnostní konferenci má jet Pavel, Macinka i Zůna

Mnichovské bezpečnostní konference se za Česko zúčastní prezident Petr Pavel. Pojede i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který po pondělím zasedání vlády sdělil, že na okraj fóra má dohodnutá bilaterální jednání. V Mnichově má naplánován program na pátek a sobotu. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí v Mnichově řekl, že se zúčastní i ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Kabinet na pondělím zasedání schvaloval technické zabezpečení cesty.
13:19Aktualizovánopřed 5 hhodinami

„Jedno město – jedna fakulta“. Gruzínské reformy školství vyvolaly protesty

Gruzínská vláda oznámila na konci ledna záměr sloučit dvě nejvýznamnější vysoké školy v zemi, což vyvolalo v Tbilisi protesty studentů a profesorů obávajících se o budoucnost obou institucí. Kabinet nakonec v této věci postoj korigoval – školy se spojovat nebudou, ale ke změnám dojde. Celé to zapadá do reforem vysokého školství oznámených ještě loni – zahrnují například model „jedno město – jedna fakulta“. Odpůrci změn se obávají zvýšení státní kontroly.
07:02Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Soud v Hongkongu poslal prodemokratického aktivistu Laie na dvacet let za mříže

Soud v Hongkongu odsoudil prodemokratického aktivistu a bývalého mediálního magnáta Jimmyho Laie za „porušení zákona o národní bezpečnosti“ ke dvaceti letům vězení. Podle agentur AFP a AP je trest zatím nejvyšší uložený od přijetí Čínou vnuceného zákona, který prakticky umlčel kritické hlasy v Hongkongu. Lai veškerá obvinění odmítá, může se odvolat. K jeho okamžitému propuštění vyzvalo několik států i Evropská unie.
03:29Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Nové správce Gazy tiše brzdí Izrael i Hamás. Jejich úspěch straší Abbáse

Správu Pásma Gazy by měl převzít technokratický výbor, jehož úkolem bude obnova veřejných služeb a infrastruktury. Prozatímní kabinet prosazovaný Spojenými státy ale nemá v enklávě sídlo a podle médií ani zajištěné financování. Podle zdrojů listu Ha'arec vstup jeho členů blokuje Izrael, neúspěch technokratické vlády si ale neveřejně přeje i Palestinská autonomie (PA), která si chce udržet moc na okupovaném Západním břehu. Hamás nejspíš situace využije a kontroly v Gaze se nevzdá, míní experti.
před 6 hhodinami
Načítání...