Chystají se přesuny mezi Američany a Evropany ve velení NATO, píše AFP

Spojené státy přenechají dva z významných velitelských postů v rámci Severoatlantické aliance evropským představitelům. Jedná se o velitelství italské Neapoli a v Norfolku v americkém státě Virginia. Jedno velitelství naopak získají USA, napsala v pondělí agentura AFP s odvoláním na své diplomatické zdroje. Krok odpovídá požadavku amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby evropské země převzaly větší odpovědnost za svou vlastní bezpečnost.
Washington dle agentury AFP předá Itálii velení Velitelství spojeneckých sil NATO v Neapoli (JFC Naples), které má na starosti jižní oblast Aliance, zatímco Británie převezme Velitelství spojeneckých sil NATO v Norfolku (JFC Norfolk), odpovědné za severní křídlo. Americké síly naopak budou nově velet Spojeneckému námořnímu velitelství (MARCOM) v Northwoodu ve Velké Británii.
Změny budou zavedeny nejdříve za několik měsíců, sdělili AFP dva diplomaté z NATO pod podmínkou zachování anonymity. „Je to dobrá známka toho, že dochází k přenesení odpovědnosti v praxi,“ řekl jeden ze zdrojů.
Spojené státy v NATO hrají ústřední roli od vzniku Aliance v roce 1949. Nyní budou mít centrální velení nad třemi složkami NATO – nad pozemními silami (LANDCOM), námořními silami (MARCOM) a leteckými silami (AIRCOM). Rovněž si uchovávají velení nad Vrchním velitelstvím spojeneckých sil v Evropě (SACEUR), což je strategická pozice, která od založení Aliance náleží občanovi USA. Spíše politický post generálního tajemníka naopak tradičně zastává Evropan – aktuálně je jím Nizozemec Mark Rutte.