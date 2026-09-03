Dánsko vůbec poprvé v historii nasadilo v Grónsku své brance

VideoDánsko vůbec poprvé v historii nasadilo v Grónsku své brance


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Dánsko poprvé v moderní historii vyslalo na vojenské cvičení do Grónska své brance, aby tak dále posilovalo svou přítomnost v arktické oblasti. Cílem je vycvičit je pro možné budoucí boje v náročném prostředí. Kodaň prodloužila povinnou vojenskou službu ze čtyř na jedenáct měsíců. Pokud se nenaplní potřebná armádní kvóta dobrovolníků. Jde o reakci na zvýšenou hrozbu ze strany Ruska, ale také Spojených států. Ty totiž ústy prezidenta Donalda Trumpa opakovaně prohlašovaly, že největší ostrov světa by měl převzít Washington.

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