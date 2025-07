Další podpora Ukrajiny je nezbytná, prohlásila Meloniová

Podle Meloniové je důležité posilovat obranyschopnost Ukrajiny, budovat její pozici pro vyjednávání o míru, ale též zaměřit se na to, co bude po válce. „Musíme znovu vybudovat to, co bylo zničeno – školy, cesty, nemocnice,“ řekla.

Rusko se podle ní snaží na Ukrajinu přinést temnotu, hlad a strach. Tento plán ale nebyl úspěšný, protože ukrajinští lidé jsou silnější, než si sami mysleli, a také proto, že mezinárodní komunita se proti takovému plánu spojila, míní italská premiérka.

Meloniová také poznamenala, že s Kyjevem je potřeba spolupracovat na tom, aby ti, kdo pomáhali ruské válečné mašinérii, neměli prospěch z rekonstrukce napadené země. Za zásadní považuje premiérka vytvoření nových finančních mechanismů na podporu obnovy Ukrajiny. Zmínila také, že Itálie se zapojí do nového evropského kapitálového fondu. Vyzvala firmy, aby se nebály na Ukrajině investovat, jedná se podle ní o investici i do bezpečnosti Evropy jako celku.