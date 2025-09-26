Reakce Evropské unie na provokace musí být rozhodná, Rusko testuje Unii i NATO, uvedl eurokomisař pro obranu Andrius Kubilius, který v pátek diskutoval se zástupci několika států Evropské unie o obraně proti dronům podél celé východní hranice sedmadvacítky. Jednání se účastnili zástupci Estonska, Lotyšska, Litvy, Finska, Polska, Rumunska a Bulharska. Pozvána byla rovněž Ukrajina. Vzhledem k dění v posledních dnech se připojilo také Dánsko a nakonec i Slovensko a Maďarsko.
Rusko testuje Evropskou unii, reakce musí být rozhodná, prohlásil komisař pro obranu
„Zeď proti dronům je součástí většího projektu, který nyní nazýváme Eastern Flank Watch,“ upřesnil Kubilius na společné tiskové konferenci s finským ministrem obrany Antti Häkkänenem. Zástupci zemí v první linii se podle něj shodli na vybudování protidronové obrany, potřeba jsou zejména pokročilé systémy detekce dronů, ale i další technologie. Na podrobnějších technických plánech budou nyní členské státy EU pracovat společně s národními odborníky.
„Pro pobaltské státy a Polsko je prioritou mít účinný detekční systém pro drony, který v současné době chybí,“ prohlásil Kubilius. V pátek si podle něj účastníci schůzky vyslechli rovněž zajímavou prezentaci ukrajinského ministra obrany Denyse Šmyhala. „Ukrajinská zkušenost je přidanou hodnotou a můžeme z ní čerpat,“ dodal komisař po jednání, na němž byl jako pozorovatel přítomen i zástupce Severoatlantické aliance.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová by měla už na neformálním summitu EU v Kodani, který se koná 1. října, představit unijním lídrům základní body takzvaného plánu obranné připravenosti – tedy kroků, které by měly být splněny do roku 2030.
Následně budou plán podle informací ČTK probírat na svém říjnovém zasedání i ministři obrany zemí bloku a formální prezentace by měla být na summitu EU v Bruselu na konci října. Očekává se, že von der Leyenová už na jednání začátkem října rovněž navrhne možnosti financování právě „zdi proti dronům“, napsal bruselský server Politico s odvoláním na diplomatické zdroje.
Žádná protivzdušná obrana není dokonalá, upozorňuje expert
Podle ředitele Pražského centra pro výzkum míru z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Michala Smetany je „dronová zeď“ jedním z typů přístupu k protivzdušné obraně. „My tomu říkáme metaforicky zeď, ale v zásadě se jedná o systémy senzorů, radarů a kamer, které budou umístěny na hranicích a budou schopny potenciální hrozbu detekovat a potom vyhodnotit, jakým způsobem si s ní poradit. To znamená, zda použít v určitém případě například rušičky, nebo využít drony, které budou zachytávat například útočné bezpilotní letouny,“ vysvětlil.
V kontextu nedávných incidentů, které se opakovaly na východním křídle NATO, je podle Smetany na místě se o podobných řešeních bavit. Upozornil ale, že je vždy třeba mít realistické představy o tom, co možné je a co už možné není.
Protivzdušnou obranu expert označil za komplexní záležitost a dodal, že je potřeba být realista v tom, že žádná protivzdušná obrana není dokonalá. „Vidíme to i v kontextu Ukrajiny, která má své schopnosti a zkušenosti, ale vždy tam jsou určitá rizika,“ přiblížil.