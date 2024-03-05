Збитки, завдані російською агресією довкіллю України, вже перевищують 2 трильйони 200 мільярдів гривень, повідомляє Міндовкілля України. За даними відомства, більше половини збитків завдано забрудненням повітря, ґрунту та води. Також російські війська зараз займають вісім заповідників і десять українських національних парків. Про це сказала редактору Чеського телебачення Вікторії Церкуник еколог Юлія Ореханова.
Шкода довкіллю України через війну
Шкода довкіллю України через війну (zdroj: ČT24)
Válečné škody na životním prostředí Ukrajiny
Škody způsobené ruskou agresí na životním prostředí Ukrajiny už podle tamního ministerstva životního prostředí přesahují 2,2 bilionu hřiven. Více než polovinu škod podle údajů resortu představuje znečištění ovzduší, půdy a vodních zdrojů. Ruská vojska také nyní okupují osm přírodních rezervací a deset ukrajinských národních parků. Redaktorce České televize Viktorii Cerkunykové to řekla ekoložka Julija Orechanovová.