Шкода довкіллю України через війну

Збитки, завдані російською агресією довкіллю України, вже перевищують 2 трильйони 200 мільярдів гривень, повідомляє Міндовкілля України. За даними відомства, більше половини збитків завдано забрудненням повітря, ґрунту та води. Також російські війська зараз займають вісім заповідників і десять українських національних парків. Про це сказала редактору Чеського телебачення Вікторії Церкуник еколог Юлія Ореханова.