Портове місто Одеса на півдні України та Одеська область протягом останніх двох тижнів зазнавали інтенсивних обстрілів з боку Росії. Остання ракета прилетіла в цей регіон сьогодні вранці. Протиповітряна оборона збила її над морем. Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук.
Посилення aтак Росії на південь України
Посилення aтак Росії на південь України (zdroj: ČT24)
Intenzivnější ruské útoky na jih Ukrajiny
Jihoukrajinské přístavní město Oděsa a Oděská oblast čelí v posledních zhruba dvou týdnech intenzivnímu ruskému ostřelování. Poslední raketa letěla na oblast ve středu ráno. Protivzdušná obrana ji sestřelila ještě nad mořem. Redaktorce České televize Vitaliji Tokarčukové to řekla mluvčí velitelství Sil obrany jižní Ukrajiny Natalija Humenjuková.