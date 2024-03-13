Посилення aтак Росії на південь України

Портове місто Одеса на півдні України та Одеська область протягом останніх двох тижнів зазнавали інтенсивних обстрілів з боку Росії. Остання ракета прилетіла в цей регіон сьогодні вранці. Протиповітряна оборона збила її над морем. Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук.