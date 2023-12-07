Операції українських спецслужб

Зусилля українських Збройних сил щодо пошкодження російських військових об’єктів і шляхів постачання в Криму та на інших окупованих територіях України триватимуть. Про це чеському телебаченню заявив представник пресслужби української розвідки Андрій Юсов. В інтерв'ю редактору Віталії Токарчук він також заявив, що госпіталізація дружини голови розвідки, після отруєння закінчилася. Лікарі виявили в її організмі ртуть та миш'як. Розслідування триває.