Зусилля українських Збройних сил щодо пошкодження російських військових об’єктів і шляхів постачання в Криму та на інших окупованих територіях України триватимуть. Про це чеському телебаченню заявив представник пресслужби української розвідки Андрій Юсов. В інтерв'ю редактору Віталії Токарчук він також заявив, що госпіталізація дружини голови розвідки, після отруєння закінчилася. Лікарі виявили в її організмі ртуть та миш'як. Розслідування триває.
Операції українських спецслужб
Операції українських спецслужб (zdroj: ČT24)
Operace ukrajinských zpravodajských služeb
Snahy ukrajinských sil poškodit ruské vojenské objekty a zásobovací trasy na Krymu a dalších okupovaných územích Ukrajiny budou pokračovat. České televizi to řekl mluvčí ukrajinské rozvědky Andrij Jusov. V rozhovoru s redaktorkou Vitalijí Tokarčukovou také uvedl, že hospitalizace manželky šéfa rozvědky po otravě skončila. V jejím těle našli lékaři rtuť a arzen. Kdo za otravou stojí, příslušné úřady vyšetřují.