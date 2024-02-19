Обмін військовополоненими між Росією та Україною

8 лютого Росія і Україна обмінялися ще по сотні полоненими. Президент України Зеленський підтвердив інформацію російського агентства ТАСС. Обмін, як і кілька останніх, погодили Об'єднані Арабські Емірати. Росія спочатку оголосила про призупинення обмінів після катастрофи російського літака Іл-76, який, за словами Москви, перевозив українських полонених. За словами заступника голови Комітету Верховної Ради України з прав людини, Росія поки не використовувала літаки для транспортування полонених. Про це Руслан Горбенко сказав редакторці Чеського телебачення Вікторії Церкуник.