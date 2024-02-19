8 лютого Росія і Україна обмінялися ще по сотні полоненими. Президент України Зеленський підтвердив інформацію російського агентства ТАСС. Обмін, як і кілька останніх, погодили Об'єднані Арабські Емірати. Росія спочатку оголосила про призупинення обмінів після катастрофи російського літака Іл-76, який, за словами Москви, перевозив українських полонених. За словами заступника голови Комітету Верховної Ради України з прав людини, Росія поки не використовувала літаки для транспортування полонених. Про це Руслан Горбенко сказав редакторці Чеського телебачення Вікторії Церкуник.
Обмін військовополоненими між Росією та Україною
Обмін військовополоненими між Росією та Україною (zdroj: ČT24)
Výměny válečných zajatců mezi Ruskem a Ukrajinou
8. února si Rusko a Ukrajina vyměnily po stovce dalších zajatců. Informace ruské agentury TASS potvrdil ukrajinský prezident Zelenskyj. Výměnu podobně jako několik posledních dohodly Spojené arabské emiráty. Rusko původně oznámilo přerušení výměn po zřícení ruského letounu Il-76, které podle Moskvy ukrajinské zajatce převáželo. Podle místopředsedy výboru Nejvyšší rady Ukrajiny pro lidská práva ale Rusko letadla dosud k přepravě zajatců nepoužilo. Ruslan Horbenko to řekl redaktorce České televize Viktorii Cerkunykové.