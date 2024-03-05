Наслідки суботньої атаки Росії на Одесу

За даними української влади, 18 із 22 бойових безпілотників, якими росіяни атакували Одесу в ніч на 5 березня були збиті силами ППО над Одеською областю. Внаслідок нападу постраждалих немає. *Але, напад Росії на Одесу в ніч на суботу має трагічний підсумок. За словами речника Української добровольчої армії «Південь», в результаті атаки загинуло 12 осіб, у тому числі п'ятеро дітей. Про це Сергій Братчук розповів редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук.