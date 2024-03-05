За даними української влади, 18 із 22 бойових безпілотників, якими росіяни атакували Одесу в ніч на 5 березня були збиті силами ППО над Одеською областю. Внаслідок нападу постраждалих немає. *Але, напад Росії на Одесу в ніч на суботу має трагічний підсумок. За словами речника Української добровольчої армії «Південь», в результаті атаки загинуло 12 осіб, у тому числі п'ятеро дітей. Про це Сергій Братчук розповів редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук.
Наслідки суботньої атаки Росії на Одесу
Наслідки суботньої атаки Росії на Одесу (zdroj: ČT24)
Dopady sobotního ruského útoku na Oděsu
Osmnáct z dvaadvaceti Rusy vyslaných bezpilotních bojových letounů sestřelila podle ukrajinských úřadů v noci na 5. března protivzdušná obrana nad Oděskou oblastí. Útok se obešel bez obětí na životech. Tragickou bilanci má ale ruský útok na Oděsu z noci na sobotu. Podle mluvčího Ukrajinské dobrovolnické armády Jih při něm zemřelo dvanáct lidí, z toho pět dětí. Serhij Bratčuk to řekl redaktorce České televize Vitaliji Tokarčukové.