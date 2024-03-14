Камуфляжні сітки розміром з два футбольні поля вже відправила українським воїнам команда волонтерів з Дніпра. Сітки допомагають приховати позиції українських військових та їхню техніку від спостерігачів російсько-окупаційних військ. Команда волонтерів відправляє їх переважно в Донецьку, Херсонську чи Запорізьку області. Про виробництво сіток Анастасія Ковальова розмовляла з редакторкою Чеського телебачення Вікторією Церкуник.
Маскувальні сітки для українських бійців
Маскувальні сітки для українських бійців (zdroj: ČT24)
Maskovací sítě pro ukrajinské vojáky
Maskovací sítě o ploše dvou fotbalových hřišť už ukrajinským vojákům poslal tým dobrovolníků z Dnipra. Sítě pomáhají ukrýt pozice vojáků a jejich techniku před pozorovateli ruských okupačních sil. Tým dobrovolníků je posílá hlavně směrem na Doněckou, Chersonskou nebo Záporožskou oblast. Anastasija Kovalová o výrobě sítí hovořila s redaktorkou České televize Viktorií Cerkunykovou.