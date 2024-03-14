Маскувальні сітки для українських бійців

Камуфляжні сітки розміром з два футбольні поля вже відправила українським воїнам команда волонтерів з Дніпра. Сітки допомагають приховати позиції українських військових та їхню техніку від спостерігачів російсько-окупаційних військ. Команда волонтерів відправляє їх переважно в Донецьку, Херсонську чи Запорізьку області. Про виробництво сіток Анастасія Ковальова розмовляла з редакторкою Чеського телебачення Вікторією Церкуник.