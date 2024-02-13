За даними тамтешнього військового управління, на території Чернігівської області України діють так звані антидиверсійні групи. Вони намагаються протистояти російським диверсійно-розвідувальним групам. За словами українських прикордонників, вони намагаються визначити розташування української армії, а також мінують територію. Укріплення на кордонах та рівень оборони регіону місцева адміністрація наразі вважає достатнім. Про це В’ячеслав Чаус розповів журналістці Чеського телебачення Юлії Нетідовій.
Чернігівська область на кордоні з Росією та Білорусією
Чернігівська область на кордоні з Росією та Білорусією (zdroj: ČT24)
V Černihivské oblasti působí proti-diverzní týmy
V ukrajinské Černihivské oblasti působí podle tamní vojenské správy takzvané proti-diverzní týmy. Snaží se čelit ruským diverzně-rozvědným skupinám. Ty se podle ukrajinských pohraničníků snaží zjišťovat polohu ukrajinské armády a také zaminovat území. Opevnění na hranicích a úroveň obrany regionu považuje v současnosti tamní správa za dostatečné. Vjačeslav Čaus to řekl redaktorce České televize Julii Netidovové.