Чернігівська область на кордоні з Росією та Білорусією

За даними тамтешнього військового управління, на території Чернігівської області України діють так звані антидиверсійні групи. Вони намагаються протистояти російським диверсійно-розвідувальним групам. За словами українських прикордонників, вони намагаються визначити розташування української армії, а також мінують територію. Укріплення на кордонах та рівень оборони регіону місцева адміністрація наразі вважає достатнім. Про це В’ячеслав Чаус розповів журналістці Чеського телебачення Юлії Нетідовій.