Чернігівська область на кордоні з Росією та Білорусією

Julia Netidovová
před 2 h hodinami|Zdroj: ČT24
Чернігівська область на кордоні з Росією та Білорусією (zdroj: ČT24)

За даними тамтешнього військового управління, на території Чернігівської області України діють так звані антидиверсійні групи. Вони намагаються протистояти російським диверсійно-розвідувальним групам. За словами українських прикордонників, вони намагаються визначити розташування української армії, а також мінують територію. Укріплення на кордонах та рівень оборони регіону місцева адміністрація наразі вважає достатнім. Про це В’ячеслав Чаус розповів журналістці Чеського телебачення Юлії Нетідовій.

V Černihivské oblasti působí proti-diverzní týmy

V ukrajinské Černihivské oblasti působí podle tamní vojenské správy takzvané proti-diverzní týmy. Snaží se čelit ruským diverzně-rozvědným skupinám. Ty se podle ukrajinských pohraničníků snaží zjišťovat polohu ukrajinské armády a také zaminovat území. Opevnění na hranicích a úroveň obrany regionu považuje v současnosti tamní správa za dostatečné. Vjačeslav Čaus to řekl redaktorce České televize Julii Netidovové.

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