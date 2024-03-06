Арешт кримськотатарських активістів у Криму

У вівторок російські спецслужби на Кримському півострові, після обшуків заарештували десять кримськотатарських активістів, повідомляє правозахисне об’єднання «Кримська солідарність». За словами керівника Кримськотатарського ресурсного центру, чотирьох з них суд відправив під варту на два місяці. Одному затриманому сьогодні призначили два місяці домашнього арешту. Щодо інших пʼятьох затриманих суд рішення ще не прийняв. Про це Ескендер Барієв сказав редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук.