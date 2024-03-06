У вівторок російські спецслужби на Кримському півострові, після обшуків заарештували десять кримськотатарських активістів, повідомляє правозахисне об’єднання «Кримська солідарність». За словами керівника Кримськотатарського ресурсного центру, чотирьох з них суд відправив під варту на два місяці. Одному затриманому сьогодні призначили два місяці домашнього арешту. Щодо інших пʼятьох затриманих суд рішення ще не прийняв. Про це Ескендер Барієв сказав редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук.
Арешт кримськотатарських активістів у Криму
Арешт кримськотатарських активістів у Криму (zdroj: ČT24)
Zatýkání krymsko-tatarských aktivistů na Krymu
Speciální ruské jednotky na poloostrově Krym v úterý podle občanskoprávní organizace Krymská solidarita zadržely po domovních prohlídkách deset krymsko-tatarských aktivistů. Čtyři z nich poslal soud podle vedoucího Informačního střediska Krymských Tatarů na dva měsíce do vyšetřovací vazby. Jeden zadržený dostal dvouměsíční domácí vězení. O dalších pěti zadržených soudy ještě rozhodují. Eskender Barijev to řekl redaktorce České televize Vitaliji Tokarčukové.