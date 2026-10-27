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Železná Ruda má nový územní plán. Omezí výstavbu apartmánů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Železná Ruda na Šumavě ruší stavební uzávěru, která platila od loňského července. Po čtyřech letech má město nový územní plán. Ten stanovuje jasná pravidla pro další výstavbu i poskytování ubytování. Radnice stejně jako další šumavské obce dlouhodobě bojuje s přibývajícími apartmány na úkor bytů určených k trvalému bydlení.

V jednom z nově budovaných domů v Železné Rudě mělo původně vzniknout dvacet bytů s parkováním přímo na ulici. Stavební úřad ale podobu projektu změnil. „Díky regulativu nového územního plánu je ta nově vznikající budova o patro nižší, než byl původní záměr. Současně veškeré parkování bude uvnitř v krytých garážích,“ vysvětlil starosta Železné Rudy Filip Smola (nestr.).

S rostoucí výstavbou apartmánů přibývá ve městě turistů. Zatímco trvale v něm žije šestnáct set obyvatel, v hlavní sezoně se počet zvyšuje až na několik desítek tisíc. Nový územní plán proto investorům přesně stanovuje parametry staveb. Reguluje také krátkodobé ubytování.

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Valtice

„Pokud majitel ubytovával, a změnil si bytovou jednotku na ubytovací jednotku, tak může dál ubytovávat. Pokud si to nezměnil, tak už podle nového územního plánu to nelze změnit,“ poznamenala vedoucí stavebního úřadu v Železné Rudě Renata Procházková.

Pravidla se vztahují také na rodinné domy. Více než polovina jejich plochy musí sloužit k rodinnému bydlení, zbývající část mohou majitelé využívat k ubytování turistů.

Podobné podmínky má i Kvilda

Podobné podmínky nově stanovuje územní plán i v nedaleké Kvildě, kde stavební uzávěru zrušili začátkem října. Pro nová ubytovací zařízení tam navíc platí další omezení. V rodinných domech bude moci být maximálně pět lůžek, v penzionech dvacet.

Nová stavební povolení bude obec vydávat až po přestavbě čistírny odpadních vod, která je na hranici své kapacity. „Tam jsme se posunuli jenom do toho bodu, že tedy máme vydané platné stavební povolení, a budeme teď hledat financování té stavby, která má rozpočet 33 milionů korun,“ řekl starosta Kvildy Radek Thér (nestr.).

O dlouhodobé pronájmy bytů je na Šumavě velký zájem i přes vysoké ceny. Za byt o dispozici 2+1 tu lidé měsíčně zaplatí patnáct až pětadvacet tisíc korun. Ve srovnání například s Klatovy je to téměř dvojnásobek.

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