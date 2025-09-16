Správa železnic (SŽ) nebude pokračovat v přípravě nahrazení mostu na pražské Výtoni novou konstrukcí. Vypíše novou mezinárodní architektonickou soutěž na jeho rekonstrukci spolu s dostavbou dalšího mostu se třetí kolejí a na řešení nového přestupního uzlu na výtoňské straně řeky.
Stát ustoupil od záměru nahradit most na pražské Výtoni, má se rekonstruovat
Most bude podle generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody snesen a rekonstruován na břehu, na pilířích ho v době opravy nahradí provizorní jednokolejná konstrukce.
Po snesení konstrukce podle Svobody Správa železnic prověří i případné nutné opravy pilířů. Ředitelův náměstek Mojmír Nejezchleba k plánované provizorní konstrukci řekl, že její umístění bude možné až po přemístění inženýrských sítí, které mostem vedou. Budou vést pod Vltavou.
Současný most bude podle náměstka možné do snesení zajistit v nynějším provozu, kdy je rychlost omezena na 20 kilometrů v hodině a pouze pro jeden vlak v jednu chvíli, s pomocí takzvaného bandážování. „Tato opatření by měla spolehlivě ty konstrukce udržet v tom stavu, v jakém jsou teď,“ řekl. Dodal, že na jednokolejném provizoriu bude pravděpodobně možné rychlost zvýšit na 40 kilometrů v hodině.
Původně Správa železnic počítala s nahrazením vrchní části památkově chráněného mostu mezi Výtoní a Smíchovem novou tříkolejnou stavbou na původních pilířích.
Nahrazení mostu v minulosti kritizovali místní samosprávy, spolky, památkáři a proti se vyjádřil i výbor UNESCO. Vznikla i odborná studie financovaná Nadačním fondem pro záchranu Vyšehradského železničního mostu, který založila skupina českých podnikatelů, architektů a filantropů. Podle ní by bylo levnější a praktičtější stávající konstrukci opravit. Práce i s přípravou by trvaly čtyři roky a přinesly by minimální omezení provozu. Třetí kolej lze podle návrhu doplnit přístavbou úzké platformy ke straně mostu.
Komise UNESCO doporučila nebourat
Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) pak rekonstrukci doporučila i studie posouzení vlivu na kulturní dědictví (HIA), kterou resort obdržel v minulých dnech. „Zhodnocení všech vstupů říká, že se Česká republika má vydat směrem rekonstrukce,“ řekl. Kupka už dříve sdělil, že rozhodnutí o budoucnosti mostu záleží na postoji UNESCO i na posudku vlivu na kulturní dědictví.
Ministerstvo zveřejnilo předběžný harmonogram dalšího postupu, podle kterého by měla provizorní konstrukce nahradit tu stávající na přelomu let 2027 a 2028. Práce na opravě snesené konstrukce, stavbě nového mostu s třetí kolejí a vybudování zastávky na výtoňské straně Vltavy by pak měly začít na konci roku 2029 a být dokončeny na konci roku 2032.
Posudek HIA podle ministra přišel s podobnými závěry jako výbor UNESCO. „Podobně ukazuje, že nejvyšší hodnotou mostu je právě pozice původní konstrukce v daném místě,“ řekl.
Konstrukce se měla přesunout k modřanskému jezu
Dosavadní dvoukolejný most se měl podle původních plánů přesunout proti proudu mezi Modřany a Velkou Chuchli, kde by dále sloužil jako lávka pro pěší a cyklisty. Občanské spolky, městské části a další organizace ale prosazovaly opravu mostu, který od přelomu devatenáctého a dvacátého století dotváří pražské panorama. Zbourání mostu by podle nich mohlo vést k vyškrtnutí pražské památkové rezervace ze seznamu světového dědictví UNESCO.
Novou architektonickou soutěž plánuje Správa železnic vypsat na konci příštího roku a výsledek mít do konce roku 2027. Na jejím zadání bude státní organizace spolupracovat s hlavním městem a Národním památkovým ústavem (NPÚ), jehož ředitelka Naděžda Goryczková změnu přístupu k mostu uvítala. Při přípravě zadání se bude řešit i přesné umístění nové stavby se třetí kolejí nebo zastávka na výtoňské straně, která by se mohla posunout z Výtoně směrem k bývalému vyšehradskému nádraží.
Původní železniční most na Výtoni byl zprovozněn v roce 1872. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století ho nahradil most, který se klene přes Vltavu dosud. Slouží vlakům, ale díky lávkám pro pěší i chodcům. Podle odborníků je významnou technickou kulturní památkou a jeho nýtovaná konstrukce je památkově chráněná. Kvůli špatnému stavu je provoz vlaků na mostě už několik let výrazně omezen. Správa železnic považovala za nutné ho nahradit kvůli výrazné korozi.