Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) má brzy definitivně oznámit, co se stane s památkově chráněným železničním mostem na pražské Výtoni. Pro železniční dopravu se jedná o jeden z nejdůležitějších mostů v Česku – je součástí koridoru z Prahy na západ, jezdí tam například i vlaky do Mnichova. Už deset let se vedou diskuze, zda se bude stavět nový most podle návrhu z architektonické soutěže, který bude lépe vyhovovat stále narůstajícím požadavkům na dopravu, nebo jestli se ten stávající bude celý rekonstruovat, jak požaduje část architektů a převážná většina zainteresované pražské občanské veřejnosti. Na straně odpůrců nového mostu se začala nedávno angažovat i skupina českých miliardářů, kteří tvrdí, že starý most je možné zachovat. Natáčel David Vondráček.
O osudu železničního mostu na Výtoni se debatuje už deset let
10 minut