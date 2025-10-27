Opravy a dopravní omezení zkomplikují o Dušičkách přístup na některé hřbitovy

Návštěvníky brněnského Ústředního hřbitova omezí ve dnech kolem Památky zesnulých stavební práce v areálu i jeho okolí, veřejnosti nabízí minibus. Kvůli opravě tramvajové trati v ulici Jana Želivského není možné vjet autem ani na Olšanské hřbitovy I. v Praze. Do areálů mohou vjet pouze držitelé průkazu ZTP, ostatním návštěvníkům doporučují správci hřbitovů využít městkou hromadnou dopravu. Na hřbitově v Ústí nad Labem zase jezdí elektrický vozík.
Zatímco do areálu Ústředního hřbitova mohou běžně za poplatek vjet auta, teď jejich vjezd správa hřbitovů omezila. „Především z důvodu rekonstrukce horkovodu v ulici Jihlavské a také provádíme rekonstrukci cest na hřbitově,“ vysvětlila ředitelka Správy hřbitovů města Brna Alena Říhová.
„Rozsah prací v lokalitě je nyní mimořádný, přesto se snažíme zajistit, aby návštěvníci mohli i o Dušičkách přicházet důstojně a v klidu,“ doplnila primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS).
Přístup ke hřbitovu bude i od zastávky Krematorium, kde Teplárny Brno zřídí dočasný pěší koridor. Parkoviště u krematoria zůstává v provozu, ulice je ale průjezdná pouze směrem z centra a parkovacích míst je méně. Město proto doporučuje využít MHD. Kapacita tramvajových linek 2, 5, 6, 7 a 8 bude během Dušiček posílena.
Minibus v Brně a elektrovozík v Ústí
Pohyb po brněnském hřbitově usnadní dva minibusy, které jezdí v pravidelných dvacetiminutových intervalech a zastaví kdekoliv. Návštěvníci mohou nasednout na záchytném parkovišti Bohunická. „Buď po trase, že si lidé mávnou. Když chtějí vystoupit, tak si zmáčknou tlačítko nebo řeknou,“ popsal řidič Oldřich Minarčík.
Na hřbitově v Ústí nad Labem je už třetím rokem k dispozici speciální elektrovozík pro hůře pohyblivé návštěvníky. „Hřbitov je docela rozlehlý. Zájem v předchozích letech byl veliký. Věřím, že i letos bude poptávka velká,“ uvedl vedoucí hřbitovů a pohřební služby v Ústí nad Labem Jiří Bureš.
Omezení v Praze
V Praze zkomplikuje návštěvy hřbitovů oprava tramvajové trati v ulici Jana Želivského. Kvůli ní není možné vjet autem na Olšanské hřbitovy I., tedy do části mezi ulicemi Jana Želivského a Jičínskou. Průchod pro pěší zůstává zachován. Na Olšanské hřbitovy II. je vjezd bez omezení.
„Držitelé průkazu ZTP mohou na hřbitovy ve správě Hřbitovů a pohřebních služeb hlavního města Prahy vjíždět zdarma po celý rok. Ostatní si musejí povolení k vjezdu předem vyřídit, tato povolení jsou zpoplatněna,“ připomínají správci.
Posílená doprava ve Zlíně
Dopravní společnost Zlín–Otrokovice posílí dopravu kvůli zvýšenému počtu cestujících. „Co se týká hřbitova Mladcová, tam prodloužíme čtyři spoje linky 31. Tyto spoje budou prodlouženy 1. a 2. listopadu a cestující je velmi snadno rozeznají, protože budou označeny jako 31H,“ uvedl mluvčí společnosti Zdeněk Dvořák.
Na Lesní hřbitov posílí linku 32 už ve státní svátek 28. října. O víkendu tam budou autobusy jezdit každých třicet minut. Podrobnosti jsou na webu Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice.
Bezpečnostní opatření a prodloužená otevírací doba
V dušičkovém období míří na hřbitovy až trojnásobně více lidí než obvykle. Na brněnském Ústředním hřbitově monitoruje situaci mimo jiné patnáct kamer. „V loňském roce se nám díky kamerovému systému podařilo zachytit například návštěvníka, který odnášel z hrobů výzdobu,“ doplnila Říhová.
Hlídky městské policie budou posíleny. Strážníci doporučují, aby lidé nenechávali své věci bez dozoru – na hrobech, lavičkách ani v autech. Na hřbitovy, zejména do odlehlejších částí, by lidé neměli chodit sami. Seniorům doporučují doprovod. „Buďte pozorní ke svému okolí. Pokud něco není v pořádku, neváhejte volat tísňovou linku 156 nebo 158,“ upozornila mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.
Památka zesnulých připadá letos na neděli 2. listopadu, lidé ale často navštěvují hroby už v předchozím týdnu. Většina hřbitovů má od pátku 24. října prodlouženou otevírací dobu od 7:00 do 19:00 hodin.
