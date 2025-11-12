Ostatky válečného hrdiny Špota se po dekádách vrátily do Jičína

Ostatky válečného hrdiny, velitele výsadkové skupiny Iridium, Miroslava Špota, se vrátily do Jičína, kde žil a studoval. Více než osmdesát let byly uloženy v Perlacherském lese u Mnichova. Příbuzní je převzali už v září při pietním aktu na pražském Vítkově, nyní je s vojenskými poctami uložili do rodinného hrobu.
Svého strýce Alena Šumpíková s bratrem Miroslavem nikdy nepoznali. Jejich otec na něj ale často vzpomínal. Právě kvůli němu jsou rádi, že se Miroslav Špot symbolicky vrátil domů. „Vždycky jsme věděli, kde je pohřben. Tatínek se tam snažil dostat a podívat se na ten hrob, ale za komunistického režimu se mu to nikdy nepodařilo. Až když mohl, byl už velice starý,“ řekla Alena Šumpíková.
„U babičky jsme měli některé věci poslané z Anglie. My jako děti jsme si s nimi hráli. Mě nejvíc bavila šavle a uniforma, ta byla úžasná,“ popsal synovec válečného hrdiny, který nese stejné jméno – Miroslav Špot.
Složitý návrat
Vrácení ostatků velitele výsadkové skupiny Iridium rodině trvalo ministerstvu obrany několik let kvůli složité identifikaci těla. V jednom hrobu byli pohřbeni všichni členové výsadku. Náročná byla i exhumace a následný letecký převoz do Prahy.
„Za nás je to naprosto výjimečná událost – a to nejen vzhledem k počtu šesti členů výsadků Iridium a Bronse, ale i k významu celé akce. Výsadky hrály v české vojenské historii obrovskou roli,“ uvedl vedoucí oddělení válečných hrobů a pietních míst odboru pro válečné veterány ministerstva obrany Pavel Kugler.
Pozůstatky Miroslava Špota uložili jeho příbuzní v Jičíně nejen proto, že tam se svou rodinou téměř dvacet let žil, ale také proto, že jsou tam pohřbeni i jeho rodiče.
Do vlasti přiletěly ostatky osmi Čechoslováků
Exhumované ostatky Miroslava Špota se letos vrátily do vlasti spolu s ostatky dalších osmi Čechoslováků, kteří padli za druhé světové války. Patřili mezi ně parašutisté z výsadků Iridium a Bronse, domácí odbojář a dva zavraždění příslušníci Stráže obrany státu.
Armádní letadlo je přepravilo do Prahy 22. srpna. V září si je při pietním aktu na pražském Vítkově převzaly rodiny či obce k pohřbení. Pozůstalí za padlé rovněž převzali nejvyšší resortní vyznamenání – Kříž obrany státu ministra obrany ČR.
Miroslav Špot se narodil v Kublově na Berounsku, vyrůstal však v Jičíně. Po maturitě na tamním gymnáziu vstoupil do armády a sloužil u jezdectva. Po okupaci odešel do zahraničí a ve Velké Británii se zapojil do československé armády v exilu. Stal se velitelem výsadkové skupiny Iridium. Při návratu z neúspěšného výsadku jeho letoun v noci ze 14. na 15. března 1943 sestřelila německá protiletadlová obrana u Mnichova. Spolu s ostatními padlými byl Špot pohřben na hřbitově v Perlacherském lese.
Operaci Iridium tvořili kromě Špota nadporučík Miroslav Křičenský, rotmistr Vladislav Soukup a radista desátník Bohumír Kobylka. Jejich úkolem bylo organizovat odboj, provádět zpravodajskou činnost a předávat rádiem Anna informace do Londýna.
Repatriace padlých pokračují
Za druhé světové války padlo podle ředitele odboru pro válečné veterány a válečné hroby ministerstva obrany Roberta Speychala zhruba čtyřicet tisíc československých vojáků na různých frontách. Ostatky desítek tisíc padlých jsou podle něj uloženy v různých věznicích a jejich hroby často nelze dohledat.
Ministerstvu obrany se po této úspěšné repatriaci začínají ozývat i pozůstalí po popravených za druhé světové války. I oni by rádi ostatky svých příbuzných převezli do vlasti.
- Krycí názvy pro paradesantní výsadky československých vojáků z Anglie na území protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války. Akce organizoval zpravodajský odbor exilového ministerstva národní obrany a zařadil je do druhé vlny výsadků.
- Tým Operace Bronze tvořili velitel nadporučík Bohumír Martínek, četař František Vrbka a radiotelegrafista desátník Antonín Kubec. Jejich úkolem bylo organizovat odboj, zajišťovat zpravodajskou činnost a prostřednictvím radiostanice s krycím názvem Blanka předávat informace do Londýna. Letoun nesoucí výsadek byl 14. března 1943 zasažen protiletadlovou obranou u Mnichova. Havárii přežili Vrbka a jeden člen posádky. Vrbka byl s těžkými zraněními převezen gestapem do nemocnice v Mnichově a poté do lazaretu zbraní SS v pražském Podolí, kde zemřel na následky zranění.
- Cílem Operace Iridium bylo navázat kontakt s domácím odbojem, provádět zpravodajskou činnost a udržovat radiové spojení s Londýnem. Výsadek tvořili nadporučík Miroslav Špot, nadporučík Miroslav Křičenský, rotmistr Vladislav Soukup a radista desátník Bohumír Kobylka. Letoun s výsadkem byl 14. března 1943 zasažen protiletadlovou palbou u Mnichova, posádka zahynula.
zdroj: valecnehroby.mo.gov.cz