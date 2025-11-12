Ostatky válečného hrdiny Špota se po dekádách vrátily do Jičína


před 54 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, Ministerstvo obrany ČR
3 minuty
Události v regionech: Rodina pohřbila ostatky Miroslava Špota
Zdroj: ČT24

Ostatky válečného hrdiny, velitele výsadkové skupiny Iridium, Miroslava Špota, se vrátily do Jičína, kde žil a studoval. Více než osmdesát let byly uloženy v Perlacherském lese u Mnichova. Příbuzní je převzali už v září při pietním aktu na pražském Vítkově, nyní je s vojenskými poctami uložili do rodinného hrobu.

Svého strýce Alena Šumpíková s bratrem Miroslavem nikdy nepoznali. Jejich otec na něj ale často vzpomínal. Právě kvůli němu jsou rádi, že se Miroslav Špot symbolicky vrátil domů. „Vždycky jsme věděli, kde je pohřben. Tatínek se tam snažil dostat a podívat se na ten hrob, ale za komunistického režimu se mu to nikdy nepodařilo. Až když mohl, byl už velice starý,“ řekla Alena Šumpíková.

„U babičky jsme měli některé věci poslané z Anglie. My jako děti jsme si s nimi hráli. Mě nejvíc bavila šavle a uniforma, ta byla úžasná,“ popsal synovec válečného hrdiny, který nese stejné jméno – Miroslav Špot.

Složitý návrat

Vrácení ostatků velitele výsadkové skupiny Iridium rodině trvalo ministerstvu obrany několik let kvůli složité identifikaci těla. V jednom hrobu byli pohřbeni všichni členové výsadku. Náročná byla i exhumace a následný letecký převoz do Prahy.

„Za nás je to naprosto výjimečná událost – a to nejen vzhledem k počtu šesti členů výsadků Iridium a Bronse, ale i k významu celé akce. Výsadky hrály v české vojenské historii obrovskou roli,“ uvedl vedoucí oddělení válečných hrobů a pietních míst odboru pro válečné veterány ministerstva obrany Pavel Kugler.

Pozůstatky Miroslava Špota uložili jeho příbuzní v Jičíně nejen proto, že tam se svou rodinou téměř dvacet let žil, ale také proto, že jsou tam pohřbeni i jeho rodiče.

Do vlasti přiletěly ostatky osmi Čechoslováků

Exhumované ostatky Miroslava Špota se letos vrátily do vlasti spolu s ostatky dalších osmi Čechoslováků, kteří padli za druhé světové války. Patřili mezi ně parašutisté z výsadků Iridium a Bronse, domácí odbojář a dva zavraždění příslušníci Stráže obrany státu.

Armádní letadlo je přepravilo do Prahy 22. srpna. V září si je při pietním aktu na pražském Vítkově převzaly rodiny či obce k pohřbení. Pozůstalí za padlé rovněž převzali nejvyšší resortní vyznamenání – Kříž obrany státu ministra obrany ČR.

Do Česka se vrátily ostatky válečných hrdinů, kteří bojovali proti nacismu
Převoz ostatků

Miroslav Špot se narodil v Kublově na Berounsku, vyrůstal však v Jičíně. Po maturitě na tamním gymnáziu vstoupil do armády a sloužil u jezdectva. Po okupaci odešel do zahraničí a ve Velké Británii se zapojil do československé armády v exilu. Stal se velitelem výsadkové skupiny Iridium. Při návratu z neúspěšného výsadku jeho letoun v noci ze 14. na 15. března 1943 sestřelila německá protiletadlová obrana u Mnichova. Spolu s ostatními padlými byl Špot pohřben na hřbitově v Perlacherském lese.

Miroslav Špot (před rokem 1943)
Zdroj: Wikimedia Commons

Operaci Iridium tvořili kromě Špota nadporučík Miroslav Křičenský, rotmistr Vladislav Soukup a radista desátník Bohumír Kobylka. Jejich úkolem bylo organizovat odboj, provádět zpravodajskou činnost a předávat rádiem Anna informace do Londýna.

Repatriace padlých pokračují

Za druhé světové války padlo podle ředitele odboru pro válečné veterány a válečné hroby ministerstva obrany Roberta Speychala zhruba čtyřicet tisíc československých vojáků na různých frontách. Ostatky desítek tisíc padlých jsou podle něj uloženy v různých věznicích a jejich hroby často nelze dohledat.

Ministerstvu obrany se po této úspěšné repatriaci začínají ozývat i pozůstalí po popravených za druhé světové války. I oni by rádi ostatky svých příbuzných převezli do vlasti.

  • Krycí názvy pro paradesantní výsadky československých vojáků z Anglie na území protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války. Akce organizoval zpravodajský odbor exilového ministerstva národní obrany a zařadil je do druhé vlny výsadků.
  • Tým Operace Bronze tvořili velitel nadporučík Bohumír Martínek, četař František Vrbka a radiotelegrafista desátník Antonín Kubec. Jejich úkolem bylo organizovat odboj, zajišťovat zpravodajskou činnost a prostřednictvím radiostanice s krycím názvem Blanka předávat informace do Londýna. Letoun nesoucí výsadek byl 14. března 1943 zasažen protiletadlovou obranou u Mnichova. Havárii přežili Vrbka a jeden člen posádky. Vrbka byl s těžkými zraněními převezen gestapem do nemocnice v Mnichově a poté do lazaretu zbraní SS v pražském Podolí, kde zemřel na následky zranění.
  • Cílem Operace Iridium bylo navázat kontakt s domácím odbojem, provádět zpravodajskou činnost a udržovat radiové spojení s Londýnem. Výsadek tvořili nadporučík Miroslav Špot, nadporučík Miroslav Křičenský, rotmistr Vladislav Soukup a radista desátník Bohumír Kobylka. Letoun s výsadkem byl 14. března 1943 zasažen protiletadlovou palbou u Mnichova, posádka zahynula.

zdroj: valecnehroby.mo.gov.cz

Výběr redakce

Pavel nadále požaduje, aby Babiš veřejně oznámil, jak vyřeší střet zájmů

Pavel nadále požaduje, aby Babiš veřejně oznámil, jak vyřeší střet zájmů

10:54Aktualizovánopřed 31 mminutami
Německá policie zadržela člena Hamásu. Přijel z Česka

Německá policie zadržela člena Hamásu. Přijel z Česka

16:07Aktualizovánopřed 2 hhodinami
V chovu s ptačí chřipkou ve Valdíkově na Třebíčsku utratili tisíce kachen

V chovu s ptačí chřipkou ve Valdíkově na Třebíčsku utratili tisíce kachen

před 2 hhodinami
Ukrajinská premiérka požádala o odvolání dvou ministrů kvůli korupčnímu skandálu

Ukrajinská premiérka požádala o odvolání dvou ministrů kvůli korupčnímu skandálu

08:34Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Vláda v demisi předložila sněmovně návrh rozpočtu

Vláda v demisi předložila sněmovně návrh rozpočtu

12:19Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Alžírsko omilostní a propustí vězněného spisovatele Boualema Sansala

Alžírsko omilostní a propustí vězněného spisovatele Boualema Sansala

před 5 hhodinami
Soud napodruhé uznal vinu expolicistů v případu výbuchu munice v Bílině

Soud napodruhé uznal vinu expolicistů v případu výbuchu munice v Bílině

před 5 hhodinami
„Zmasakrovali uklidňující a krásný projev,“ řekl Trump o BBC

„Zmasakrovali uklidňující a krásný projev,“ řekl Trump o BBC

08:39Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Královéhradecký kraj

Ostatky válečného hrdiny Špota se po dekádách vrátily do Jičína

Ostatky válečného hrdiny, velitele výsadkové skupiny Iridium, Miroslava Špota, se vrátily do Jičína, kde žil a studoval. Více než osmdesát let byly uloženy v Perlacherském lese u Mnichova. Příbuzní je převzali už v září při pietním aktu na pražském Vítkově, nyní je s vojenskými poctami uložili do rodinného hrobu.
před 54 mminutami

Při zásahu v ŘSD a na dalších místech zadržela policie jedenáct lidí, píše Deník N

Policie v souvislosti se zásahem na několika místech v Česku, mimo jiné v sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Praze a v Hradci Králové, zadržela jedenáct lidí, píše Deník N. Podle jeho informací některé ze zadržených kriminalisté podezřívají ze zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, a to v rámci organizované skupiny. Zásah se týkal i ministerstva pro místní rozvoj nebo pardubických vodáren. Předseda jejich představenstva kvůli trestnímu stíhání rezignoval, tvrdí ale, že se stíhání netýká jeho práce pro podnik.
včeraAktualizovánovčera v 15:47

Soud nepravomocně zprostil obžalované viny z podílu na vraždě muže

Krajský soud v Hradci Králové zprostil všechny čtyři obžalované viny z podílu na vraždě, a to včetně pardubického advokáta Pavla Jelínka. Ten si dle obžaloby kvůli rodinným sporům objednal vraždu expartnera své dcery, podle soudu se to neprokázalo. Muž byl podle spisu v prosinci 2022 v Hradci Králové přepaden a unesen, tělo se nikdy nenašlo. Soud u všech obžalovaných oproti podané obžalobě změnil právní kvalifikaci z vraždy na zbavení osobní svobody. Rozsudek není pravomocný.
7. 11. 2025Aktualizováno7. 11. 2025

Na letišti v Hradci Králové stojí osm let ruské letadlo. Nikdo o něj nestojí

Na letišti v Hradci Králové stojí dopravní letadlo, které nechce ani jeho vlastník. Stroj ruských majitelů přitom přistál na východě Čech nouzově už před osmi lety. Jen nezaplacené poplatky činí zatím kolem milionu korun.
7. 11. 2025

Pomáhají i po smrti. Medici v Brně poděkovali dárcům těl

Anatomický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity odhalil na brněnském Ústředním hřbitově památník dárcům těl. O jeho vznik se zasloužili samotní studenti fakulty. Památník bude zároveň sloužit i jako vsypová hrobka. Počet lidí, kteří se rozhodnou věnovat své tělo vědě, v posledních letech roste.
3. 11. 2025Aktualizováno3. 11. 2025

I neživou přírodu je třeba chránit, vzkázal soud ve sporu parku se stavebníkem

Nejvyšší správní soud dal za pravdu Správě Krkonošského národního parku (KRNAP) ve sporu se stavebníkem, který plánoval v Peci pod Sněžkou stavbu rodinného domu v místě, kde podloží pozemku tvoří moréna ledovce. Podle ředitele národního parku Robina Böhnische jde o přelomovou kauzu pro ochranu neživé přírody.
30. 10. 2025Aktualizováno30. 10. 2025

Za podpálení domu v Hradci Králové si žhář odpyká třicet let

Za úmyslné podpálení domu v Hradci Králové si Jakub Tůma s konečnou platností odpyká třicet let vězení. Nejvyšší soud odmítl jeho dovolání, uvedla mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. V budově uhořel dvaasedmdesátiletý obyvatel domu a jeho pes. Několik dní po činu se Tůma pokusil zabít svědka události.
30. 10. 2025

Sníh na horách komplikuje dopravu, v týdnu se má ale oteplit

Části Česka zasáhlo sněžení, sníh napadl například na Šumavě, kde do půlnoci platí výstraha. Na silnici přes Červenohorské sedlo v Jeseníkách zimní počasí zkomplikovalo dopravu. Sněhové přeháňky očekával na začátku týdne v nadmořských výškách nad devět set metrů Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nejchladnější bylo zřejmě pondělí s teplotami maximálně deset stupňů. V následujících dnech se bude postupně oteplovat.
27. 10. 2025Aktualizováno27. 10. 2025
Načítání...