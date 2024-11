Firmy postižené povodněmi chtějí od vlády rychlejší kompenzace

Voda zaplavila Jesenickému výrobci outdoorového oblečení Woox sklad a veškeré zásoby zboží. Škody budou mnohamilionové. Podobně jako u společnosti Kofola, kde povodeň odnesla na dvanáct tisíc vratných nerezových sudů. V nábytkářské firmě Iktus v Zátoru pak po povodních museli propustit už téměř třetinu zaměstnanců. „Stát by měl přijmout zodpovědnost, stát tady je celou dobu, vlády se mění a povodeň v roce 97 přinesla nějaké sliby, a to by měl být závazek státu,“ řekl Vlach.

Výstavba přehrady Nové Heřminovy je klíčová

Klíčová je například výstavba přehrady Nové Heřminovy nebo lepší zabezpečení hrází a říčních koryt. „Hovořili jsme s vedením povodí Odry, abychom některým stavbám a opatřením dali opravdu přednost. To klíčové, co se teď děje pro oblast Krnovska, je dodržení harmonogramu vybudování vodního díla Nové Heřminovy,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Mezi podnikateli se šíří také obavy z úprav povodňových map pojišťoven, podle kterých by se řada firem nemohla pojistit do té doby, než by vznikla nová protipovodňová opatření. Chtějí tak, aby za pojistky ručil stát. „Firmy budou bankrotovat, nastane znovu velký odliv lidí jako v 90. letech,“ obává se starosta Krnova Tomáš Hradil (Patrioti pro Krnov). Vedle Krnova bude případné zapojení do asociace tento týden projednávat také magistrát v Opavě. Pokud by skupina s vládou v nejbližších měsících nenašla společnou řeč, nevylučuje ani žalobu.