O Vánocích se na ČT vrátí David Švehlík jako Krakonoš


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Divácky úspěšná pohádka Krakonošovo tajemství bude mít o letošních Vánocích pokračování. Coby vládce hor se opět vrátí David Švehlík. Nový příběh s názvem Krakonoš a básník se v těchto dnech natáčí ve studiích na Kavčích horách i v blízkosti Krkonoš. Režie se i tentokrát ujal Peter Bebjak.

Krakonošovo tajemství je dodnes třetí nejsledovanější pohádkou odvysílanou během vánočních svátků. „Krakonošovo tajemství si získalo mimořádnou diváckou oblibu a stalo se jednou z novodobých pohádkových stálic České televize. Jsem proto rád, že můžeme navázat novým příběhem, který spojuje silné herecké obsazení, kvalitní tvůrčí tým a hodnoty, jež k vánočním pohádkám neodmyslitelně patří. Věřím, že Krakonoš a básník nabídne divákům napříč generacemi nejen dobrodružství a humor, ale také příběh o odvaze, přátelství a respektu k tradicím,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Krakonošův plášť a klobouk oblékl po čtyřech letech opět David Švehlík. Charakter postavy zůstává podle herce stejný. „I v legendách, které se ke Krakonošovi vážou, je jistá poťouchlost, i možná nepatrná zlomyslnost, ale v dobrém slova smyslu. A to si myslím, že tomu charakteru trošku přidává, že to není jenom hrdina par excellence,“ říká.

Peter Bebjak (vpravo) při natáčení pohádky Krakonoš a básník
Zdroj: Česká televize

Krakonoš se v první pohádce představil jako mnohovrstevnatá figura a tvůrci nastínili jeho možný původ. Je jednou ze dvou původních postav, které scenáristka a kreativní producentka Barbara Johnsonová převedla i do pokračování. Tou druhou je národopisec Jiráček v podání Ondřeje Sokola. „Nedokázala jsem se s ním rozloučit,“ přiznává Johnsonová.

Vystudovanou etnografku při psaní inspirovala méně známá fakta z krkonošské historie. „Nevím, jestli třeba všichni diváci vědí, že název Pec pod Sněžkou se vztahuje k peci, kde se tavil arzen. A i tahle pec hraje v příběhu docela podstatnou roli,“ prozradila.

„Kromě toho, že je ten příběh velmi poutavý, napínavý a dobrodružný, je ještě velice zajímavý v tom, že jeho prostřednictvím je možné se dozvědět, co se odehrávalo v osmnáctém devatenáctém století v Krkonoších,“ oceňuje Švehlík.

Ondřej Sokol při natáčení pohádky Krakonoš a básník
Zdroj: Česká televize

Trochu jako Trautenberk

Zatímco před čtyřmi lety zvolili filmaři pro lokace zámek Hrádek u Nechanic nebo Doudleby nad Orlicí, nyní obsadili zámek v Novém Městě nad Metují a jeho přilehlé zahrady. Točí se také v Dobříši nebo Vysokém Chlumci. A chybět nemůžou Krkonoše. „První i druhou pohádku jsme se snažili vyrábět jako dobový film, který je zasazený do konkrétního období a lokace. Dává mi smysl, když jsou věci reálné a ukotvené,“ podotýká kostýmní výtvarník Ján Kocman.

Úvod natáčecích dnů strávil štáb na Kavčích horách. Jeden z ateliérů proměnili na honosné sídlo jedné z nových postav. Dotyčný je jmenován novým hraběcím lesmistrem a hned zkraje se dostane do sporu s Krakonošem. Role se zhostil Martin Finger, který se tak poprvé objeví v pohádce před kamerou. „Ta postava může vzdáleně připomínat i Trautenberka. Není to Trautenberk, ale v něčem menší inspirací je,“ připustil odkaz na Krakonošské pohádky a chamtivého souseda vládce hor. Dodává, že hrané pohádky vzniklé v sedmdesátých a osmdesátých letech jako dítě miloval.

Z natáčení pohádky Krakonoš a básník
Zdroj: Česká televize

„Fenomén Krakonošských pohádek jsem zažila, ale asi to pro mě nebylo tak intenzivní, měla jsem radši jiné fantazijní světy,“ říká naopak Lucie Ducháčková, která patří k novým tvářím ve filmovém příběhu o Krakonošovi. Stejně jako třeba Táňa Pauhofová nebo Kryštof Hádek.

Láska a zrada zůstávají, okolnosti se mění

„Druhý příběh má stejné atributy jako ten první: je o lásce, zradě, nenávisti a dobrotě a štěstí. Jen se mění okolnosti a situace, do kterých se hrdinové dostávají. Teď se půjde po tom, čeho jsou lidé schopní, aby dosáhli svého cíle i za cenu toho, že poruší všechny možné morální a praktické zákony,“ srovnává Bebjak.

Proti svým protivníkům bude pán hor znovu využívat známá kouzla. Tvůrci ale slibují i pár překvapení. Bebjak podotýká, že Krakonoš a básník kombinuje různé žánry a nese rysy moderní pohádky. Doufá, že v novém příběhu si najdou jak děti, tak dospělí to své, co je bude zajímat.

Odkud se vzal Krakonoš? Jeho chalupa stojí v brněnském televizním studiu
Fotografie z natáčení pohádky Krakonošovo tajemství

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