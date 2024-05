Komiks Na nitkách připomíná protest bulharských studentů proti okupaci Československa

Trojice bulharských studentů začala po invazi do Československa v roce 1968 šířit podomácku vyráběné letáky. „Vojska loutky Živkova pryč z ČSSR!“ kritizoval nápis účast bulharské armády na této operaci. „Ta letáková akce byla v podstatě nevinná. Pomocí šablon nakreslili nízké stovky letáků a roznášeli je do schránek,“ popisuje Stanislav Škoda z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR).



Tajná služba všechny tři rychle odhalila a na skupinu nasadila provokatéra. Studenty odsoudili k pěti, třem a dvěma letům vězení. „Nejaktivnější z nich, který se jmenoval Eduard Genov, se ještě potom pokusil z vězení uprchnout. Dostal nakonec deset let, a když ho propustili, okamžitě se zapojil do aktivit bulharského protikomunistického disentu a do konce osmdesátých let s tím režimem bojoval,“ doplnil Škoda.