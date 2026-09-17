Steven Soderbergh posílá do kin krimikomedii Christopherové, v níž je už nemalující slavný výtvarník v podání Iana McKellena vystaven nátlaku svých vypočítavých potomků. Rakouské historické drama Rose se odehrává po třicetileté válce a pojednává o ženě, která se vydává za vojáka a nárokuje si opuštěné pozemky. Animovanou rodinnou komedii Kojot vrací úder nechtělo studio Warner Bros. v očekávání propadáku původně vůbec promítat, nakonec se ale do kin dostává. Českou kinematografii zastupuje dokument Bára Basiková, časosběrný snímek o ní točila Helena Třeštíková. A na plátna se ještě vrací Krátký film o lásce Krzysztofa Kieslowského z osmdesátých let.
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VideoFilmové premiéry: Historická Rose, dokument o Basikové a animovaný kojot
Steven Soderbergh posílá do kin krimikomedii Christopherové, v níž je už nemalující slavný výtvarník v podání Iana McKellena vystaven nátlaku svých vypočítavých potomků. Rakouské historické drama Rose se odehrává po třicetileté válce a pojednává o ženě, která se vydává za vojáka a nárokuje si opuštěné pozemky. Animovanou rodinnou komedii Kojot vrací úder nechtělo studio Warner Bros. v očekávání propadáku původně vůbec promítat, nakonec se ale do kin dostává. Českou kinematografii zastupuje dokument Bára Basiková, časosběrný snímek o ní točila Helena Třeštíková. A na plátna se ještě vrací Krátký film o lásce Krzysztofa Kieslowského z osmdesátých let.
Jára Cimrman slaví šedesát let
Uplynulo přesně šedesát let od chvíle, kdy do české společnosti vstoupila asi nejznámější fiktivní postava tuzemských dějin – Jára Cimrman. Jeho jméno poprvé padlo v rozhlasovém pořadu Nealkoholická vinárna u pavouka z úst Zdeňka Svěráka. Tehdy ale Jára Cimrman ještě nebyl univerzální vynálezce, světoběžník ani spisovatel. Fenomén se dále rozvíjel. Tři měsíce poté v rozhlasovém pořadu oznámili tvůrci nález Cimrmanovy pozůstalosti a v nadcházejícím roce pak uvedli první dvě hry. Letos tak Divadlo Járy Cimrmana vstoupilo do šedesáté sezony.
Post Bellum slaví 25 let. Projektu Paměť národa pomáhá nově AI
Před pětadvaceti lety vznikla organizace Post Bellum, která stojí i za projektem Paměť národa. Zachycuje příběhy lidí, kteří byli svědky a aktéry klíčových okamžiků dvacátého století. Její sbírka uchovává více než patnáct tisíc svědectví. Nově část archivu zpřístupňuje také prostřednictvím asistenta využívajícího umělou inteligenci. Organizace se vedle dokumentování vzpomínek pamětníků věnuje také vzdělávání a pomoci seniorům.
Ztracená a objevená socha Sirotci je vystavená v brněnské vile Löw-Beer
Víc než deset let ztracená a nedávno nalezená socha italského autora Antonia Tantardiniho Sirotci je vystavená ve schodišťové hale brněnské vily Löw-Beer. Socha původně stála ve vile Augusta Löw-Beera v ulici Hlinky, kterou město prodalo, a plastika zmizela. Poté, co rodina vypsala odměnu za její nalezení, našla se letos v únoru v depozitáři muzea ve Vyškově.
Kennedyho centrum bude okamžitě uzavřeno, oznámil Trump
Správní rada Kennedyho centra hlasovala pro okamžité uzavření kulturní instituce ve Washingtonu. Oznámil to v úterý americký prezident Donald Trump, který je zároveň předsedou správní rady. Rozhodnutí přišlo v době, kdy se centrum potýká s finančními problémy a se spory o instalaci Trumpova jména na fasádu budovy. Federální soudce v úterý už podruhé znemožnil vedení Kennedyho centra, aby na fasádu instituce vrátilo jméno prezidenta Trumpa.
VideoZ bezdomovce známým umělcem. Pavel Salák maluje a vysazuje borovice
Pětasedmdesátiletý Pavel Salák ze Sokolova se za poslední tři roky stal jednou z nejznámějších uměleckých osobností Karlovarského kraje. Celý život žije sám, kromě maminky nikoho blízkého neměl. Sám sebe nazývá poustevníkem z paneláku. Po její smrti ale musel byt opustit a stal se bezdomovcem. Jeho rodinou jsou fantaskní světy neexistujících měst a států a také borovice blatka, kterou už čtyřicet let vysazuje na různých místech hornického kraje. Natáčeli s ním Reportéři ČT.
Na Emmy podruhé uspěl Urgent, z komedií nejvíc baví hororový Widow's Bay
Ceny Emmy vyzdvihly nejlepší televizní počiny roku. V kategorii komedie zvítězil seriál Widow's Bay. Mezi dramaty obhájil prvenství seriál Urgent z lékařského prostředí. Nejlepší minisérií je M.R.D. Saint Louis o nepovedeném milostném trojúhelníku.
Dianiny „šaty pomsty“ jsou na prodej. Ikonickými se staly i ty Lewinské nebo Lady Gaga
Do aukce míří „šaty pomsty“, jimiž princezna Diana reagovala na nevěru svého manžela, tehdejšího prince Charlese a současného krále Karla III. K mání budou začátkem prosince v aukční síni Sotheby's, stát by mohly v přepočtu až přes čtyři miliony korun. Patří ke kouskům oděvů, které se zapsaly do historie.
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