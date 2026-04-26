ETS je obchod s uměle vytvořenou komoditou, míní Gavor. Emise jsou realita, říká Svárovská


Nedělní debata: Gavor, Svárovská a Vondráček o emisních povolenkách
„Věřím, že se dožiju dne, kdy budou zrušeny emisní povolenky,“ řekl v Nedělní debatě ČT předseda Svobodných Libor Vondráček z poslaneckého klubu SPD. Analytik poradenské společnosti ENA Jiří Gavor je názoru, že systém sice není nastavený ideálně, ale zrušit se nedá. Podle spolupředsedkyně Zelených Gabriely Svárovské z klubu Pirátů Zelená dohoda prochází změnami. „Potřebujeme ji měnit i ve smyslu podpory průmyslu,“ podotkla. Debatu o emisních povolenkách moderoval Lukáš Dolanský.

„Nemůžeme si dělat přehnané naděje, ale je dobře, že se Česká republika ozývá,“ zhodnotil Gavor význam dopisů premiéra Andreje Babiše (ANO) evropským lídrům ohledně ETS. Připomněl, že Česko ve své pozici není samo. Některé členské státy mají podle něj větší potřebu upozorňovat na rizika spojená se Zelenou dohodou. „Asi si nikdo nedělá představu, že tímto je to vyřešeno,“ dodal.

Vondráček neočekává, že by současná Evropská komise Zelenou dohodu pro Evropu zásadně přehodnotila. „Našim úkolem by mělo být zdržovat ty věci po eurovolby 2029, kdy nastoupí nová Komise,“ míní. „Pokud neuspějeme v Bruselu, (…) nezavedeme ETS 2 do našeho legislativního řádu,“ avizuje poslanec vládní koalice potenciální krok vlády.

Státy EU se neshodnou na přístupu k emisním povolenkám, Komise chystá revizi
Svárovská upozornila, že Zelená dohoda prochází průběžnými úpravami. Zároveň připomněla, že ji primárně vypracovali evropští lidovci (EPP). „Kdyby byla skutečně dílem Zelených, bylo by tam mnohem více ohledů na sociální dopady dekarbonizace,“ deklarovala. Podle poslankyně je třeba ji měnit i ve smyslu podpory průmyslu v dekarbonizaci.

Vondráček a Svárovská se neshodli na tom, jaké jsou problémy systému ETS. „Tolik peněz, kolik vybereme na emisních povolenkách, jich rozhodně nedostaneme zpátky,“ vyjádřil Vondráček svou pochybnost o peněžních tocích a zároveň zdůrazňoval negativní vliv spekulací. „Ten podíl těch spekulací je minimální,“ opáčila Svárovská, podle níž nemají významný dopad na cenu povolenek.

Evropa v energetice zaostává za Čínou

Oba se shodli, že Evropa v energetice zaostává za Čínou, příčiny však vnímají různě. Zatímco podle Svárovské jde o nedostatečně rychlý přechod EU k obnovitelným zdrojům energie, Vondráček připomněl, že Čína staví i nové uhelné elektrárny, a za problém Unie označil „zelenou ideologii“.

Čína oznámila své klimatické cíle
Podle Gavora je základním parametrem systému cena povolenky za tunu emisí CO2eq. „Cena povolenky nad sto eur může být pro některé podniky likvidační,“ varoval. Ačkoli podle něj systém není nastaven ideálně a vítá snahu o revizi, zrušit ETS podle něj nejde. Vondráček naproti tomu prohlásil: „Věřím, že se dožiju dne, kdy budou zrušeny emisní povolenky.“ Za problematický aspekt Gavor považuje vysokou kolísavost ceny povolenky, což chce Komise řešit úpravou Rezervy tržní stability (MRS).

Gavor také označil ETS za „obchod s uměle vytvořenou komoditou“. Svárovská připomněla, že emise jsou realita a ovlivňují klima. „Není to umělá věc, jsou to reálné dopady znečištění,“ podotkla. S tím Gavor souhlasil, ale doplnil, že potíží povolenek je, že nejsou globální. „Povolenkový systém má jednu nevýhodu – my jsme si ho zavedli izolovaně,“ vysvětlil. To Svárovská uznala, ale dodala, že „celý svět včetně Indie a Číny směřuje k dekarbonizaci.“

EK navrhla změnu systému emisních povolenek, zůstanou v rezervě
Vondráček v závěru debaty kritizoval Německo za to, že zavřelo své jaderné elektrárny, což dal do souvislosti s celoplošnou ruskou invazí na Ukrajinu. „Prvního první 2022 všichni věděli, že bude válka na Ukrajině,“ komentoval poslanec zavření tří německých elektráren. (Plnohodnotná ruská invaze na Ukrajinu začala až 24. února 2022 - pozn. red.) „My pojďme cestou jaderných elektráren,“ vyzval.

Jak Češi vnímají změnu klimatu, přibližuje Fenomén doby
„Spalovat uhlí nedává smysl,“ řekla na závěr Svárovská, podle níž si má Evropa tuto komoditu šetřit pro jiné účely, než je energetika.

Reakce na výrok Filipa Turka

Mimo hlavní téma se moderátor zeptal hostů na nedávný výrok poslance Filipa Turka (za Motoristy), v němž mluvil o lidech působících na ministerstvech jako o „parazitech“, které Motoristé na svých resortech „deratizují“. „Já bych tato slova nepoužil,“ komentoval výrazy Vondráček, který za ně však Turka neodsoudil a poukázal na výroky argentinského prezidenta Javiera Mileie.

„Mluvit o lidech jako o parazitech je naprosto nepřijatelné,“ kontrovala Svárovská, podle níž úředníci vykonávají na ministerstvech důležitou práci.

Turek se omluvil úředníkům za výrok o parazitech, prý mluvil o aktivistech
Nový zákon podle Fialy zrychlí reakci na krize. Vláda se bojí žalob, míní Skopeček

Nový zákon o regulaci cen paliv umožní rychlejší a flexibilnější reakce na krizové situace, řekl v Nedělní debatě předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Vláda se chce vyhnout žalobám, oponoval místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS). Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Radka Špicara mělo být opatření mírnější. Debatu vedl Lukáš Dolanský.
Česko letos podle NATO nesplní závazek dvou procent HDP na obranu, řekl Babiš

Česko letos podle hodnocení Severoatlantické aliance (NATO) nesplní závazek vydat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Podle hodnocení NATO budou obranné výdaje činit 1,78 procenta HDP, řekl v neděli ve videu na sociálních sítích premiér Andrej Babiš (ANO). Závazek podle něj nesplnila loni ani bývalá vláda Petra Fialy (ODS), protože NATO uznalo obranné výdaje ve výši 1,85 procenta HDP. Fiala nicméně v reakci na to uvedl, že Česko loni podle aktuální zprávy generálního tajemníka NATO své závazky splnilo. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS) sdělila, že Babiš zase lže.
VideoHosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali cestování během blízkovýchodní krize

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali současnou situaci kolem cestování během krize na Blízkém východě. Pozvání přijali výkonný ředitel Asociace cestovních kanceláří ČR Michal Veber a generální ředitel skupiny Le Hotels Petr Lžičař. „Letenky se zdraží. Možná o pět až osm procent. Jenže zdražilo se i palivo na pumpě a jízda autem je nižší komfort, takže se zájem o letání nezmění,“ míní Veber. Lžičař označil vyjádření eurokomisaře pro energetiku, že se cestování zdraží až o 20 procent v případě cen letenek, za spekulaci. „Nemyslím, že zdražení letenek ovlivní chuť lidí vycestovat na dovolenou. Pokud by se to stalo, tak může být například pozitivní, že Češi budou preferovat tuzemskou dovolenou,“ dodal. Svůj pohled také přidal výkonný ředitel rozvoje leteckého obchodu Letiště Praha Jiří Vyskoč. Diskusi moderovala Vanda Kofroňová a Hana Vorlíčková.
VideoMalá restituce napravila mnohé majetkové křivdy, vše se ale majitelům nevrátilo

Radost z vráceného majetku, ale i starost, co s ním dál, provázely takzvanou malou restituci, která byla na jaře roku 1991 v plném proudu. Stát v rámci ní vracel zhruba sto tisíc vyvlastněných nájemních domů, menších nebo středních rodinných podniků, hotelů, restaurací, dílen, pil nebo mlýnů. I když podle zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd z roku 1990 měli dosavadní uživatelé povinnost původním majitelům nabídnout k odprodeji veškeré zařízení, někdy byly prostory v době vracení prázdné.
Slabý růst, pomalé ozdravení. Agentura S&P o stupeň snížila rating Slovenska

Mezinárodní ratingová agentura S&P oznámila, že snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Slovenska o jeden stupeň na úroveň A. Poukázala na slabý růst slovenské ekonomiky a pomalejší než předpokládané ozdravení veřejných financí země. Výhled ratingu pak S&P změnila na stabilní z negativního, což znamená, že ho v nejbližší době nehodlá měnit. Slovenské ministerstvo financí v reakci uvedlo, že krok S&P byl očekávaný, neboť dosavadní rating Slovenska u S&P byl podle něj vyšší než u jiných agentur.
Státy EU se neshodnou na přístupu k emisním povolenkám, Komise chystá revizi

Evropská komise má připravit do července revizi systému emisních povolenek ETS, který však má zůstat zachován, vyplývá ze závěrů březnového summitu EU. Jde o výsledek debaty mezi státy, které chtějí ulevit těžkému průmyslu, a zeměmi, které si přejí pokračování dlouho fungujícího systému. Už na začátku dubna Komise navrhla úpravu, která ruší zneplatňování povolenek v rezervě. Premiér Andrej Babiš (ANO) následně zaslal předsedkyni EK Ursule von der Leyenové a dalším evropským lídrům dopis, v němž navrhuje další bezplatné alokace povolenek některým podnikům.
VideoVládní regulace cen paliv je jen pro mimořádné situace, říká Mach. Omezené šance na přezkum, namítá Volpe

Sněmovna potvrdila, že ceny pohonných hmot bude do budoucna moci regulovat nebo zastropovat vláda. Poslanci tím přehlasovali veto Senátu. Regulace nastala jako ochrana před tím, že si někdo „namastí kapsy na úkor spotřebitelů“, argumentoval náměstek ministryně financí Petr Mach (SPD). Opatření dle něj platí pro mimořádnou situaci, nikoli běžný provoz. Člen sněmovního podvýboru pro dopravu Samuel Volpe (Piráti) zmínil přijetí zákona ve stavu legislativní nouze, výtky Senátu pokládá ve většině za relevantní. Varoval před precedentem z Maďarska, kde dle něj obdobné opatření k ničemu nevedlo. Vyzdvihl také problematiku dalšího přezkumu, v případě nařízení vlády je možný jen u Ústavního soudu. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
