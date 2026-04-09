Ceny na čerpacích stanicích v podstatě nerostou, tvrdí Schillerová. Skopeček vyčítá nekoncepčnost


před 45 mminutami|Zdroj: ČT24
Události, komentáře: Platí zastropování cen nafty a benzinu
Na čerpacích stanicích v Česku platí cenová regulace. Resort financí stanovuje na každý den maximální ceny pohonných hmot. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) argumentovala, že vládní opatření fungují a cena dle ní „v podstatě neroste“. Kabinet se prý snažil zakročit proti vysokým maržím prodejců. Naopak místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS) namítl, že se vláda chová „od samého začátku nekoncepčně“. Diskusí v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.

„Cena v podstatě neroste,“ uvedla Schillerová s odkazem na výpočet cen pohonných hmot na čerpacích stanicích v tuzemsku. Data podle ní odkazují na 2. duben, kdy vláda ohlásila zastropování marží a snížení spotřební daně. Věří prý, že vývoj cen bude pokračovat „směrem dolů“.

Argumentovala také tím, že vláda chtěla „eliminovat extrémy“, přičemž odkázala na kontrolu cen na dálnicích a ve velkých aglomeracích. Tehdy se prý marže pohybovala mezi šesti, sedmi až deseti korunami na litr paliva.

Moderátorka Řezníčková navázala, že opozice kritizovala kabinet, podle ní mohla být opatření pobídkou ke zdražování. „Viděli jsme, že průměrná cena se vůbec nehnula. Nafta zlevnila o halíř, benzin zdražil,“ reagoval Skopeček. Zmínil předchozí návrh opozice na snížení spotřební daně na naftu a benzin, kabinet to učinil pouze u nafty.

„Neprojevilo se to podle mého názoru proto, že vláda zároveň oznámila strop, který byl korunu – respektive více jak korunu nad průměrnou cenou, která v České republice existovala. Takže úplný nesmysl,“ pokračoval místopředseda sněmovny. Vláda podle něj oslabila konkurenční souboj mezi čerpacími stanicemi tím, že oznámila referenční cenu.

Skopeček vytýká vládě „nekoncepční“ kroky

„V realitě jsme viděli, že zlevnilo pár čerpacích stanic na dálnicích, které jsou obecně drahé. (…) Naopak venkovské čerpací stanice zdražily,“ prohlásil. Vláda se dle něj chová „od samého začátku nekoncepčně“. Zmínil také prohlášení ministerstva financí, podle nějž marže od začátku konfliktu klesají. Kritizoval také změnu rétoriky resortu po prohlášení premiéra Andreje Babiše (ANO), že za vysoké ceny prý mohou vysoké marže.

Kdyby vláda pouze snížila spotřební daň, byla by dle Skopečka větší naděje, že by ceny klesly. Nyní se prý mohou prodejci koncentrovat kolem vyšší ceny. Schillerová naopak tohle označila za „naprostý nesmysl“. Zastropování marže prý vláda zvažovala „velmi citlivě, abychom zachovali tržní mechanismus a ořezali extrémy“.

„Kdybychom snížili spotřební daň – a vy jste dokonce navrhovali korunu sedmdesát –, to by se úplně rozpustilo v těch maržích. My jsme šli na 2,35 (koruny),“ oponovala. Skopeček zopakoval, že opatření vůbec nezafungovalo, nedošlo ke zlevnění cen na čerpacích stanicích. „Raději měla snížit pouze daně, to by se projevilo aspoň z části,“ tvrdí.

Řezníčková se ministryně tázala, zda neměl při zvýšených maržích na dálnicích zasáhnout antimonopolní úřad. Ten podle Schillerové během předchozí vlády Petra Fialy (ODS) dostal podnět a rozhodl, že se nejedná o kartelovou dohodu, ale o takzvané následování cen, které je přípustné.

Moderátorka navázala dotazem, zda tedy docházelo k nepřiměřeným maržím a ke koordinaci cen. „To těžko prokážete,“ shrnula Schillerová s odkazem na předchozí rozhodnutí antimonopolního úřadu. Skopeček zdůraznil, že tyto úřady vždy „tahají za kratší konec provazu“ v odvětvích, která nejsou plně konkurenční.

Navázal však, že trh s pohonnými hmotami v tuzemsku je vysoce konkurenční a považuje za logické, že na dálnicích je benzin dražší než na silnicích nižší třídy. „Je hloupé si myslet a regulovat to tak, aby benzin na dálnicích byl stejně drahý jako v malém městečku,“ vyjmenoval.

Řezníčková se Schillerové zeptala, zda Česko potřebuje tak silný nástroj, jaký chystá vláda – tedy regulace marže a ceny paliv nařízením. „Ano, potřebujeme,“ míní ministryně s tím, že pro využití takového nařízení tam musí být stanoveny podmínky. Zákon každopádně bude chtít vláda schválit ve stavu legislativní nouze, dodala.

Námořní doprava v Hormuzském průlivu je stále omezená

Námořní doprava v Hormuzském průlivu stále není plně odblokovaná. Média informovala o tom, že některé tankery se kvůli uzavření úžiny musely vrátit. Námořnictvo íránských revolučních gard podle tamních médií zveřejnilo mapu s alternativními trasami pro plavbu touto oblastí. Její úplné znovuotevření byla hlavní podmínka amerického prezidenta Donalda Trumpa pro ohlášení stávajícího příměří mezi Washingtonem a Teheránem. Británie a Francie naléhají na úplné otevření průlivu.
ČEZ bude vyvíjet s francouzskou firmou Framatome palivo pro Dukovany

Skupina ČEZ bude spolupracovat na vývoji palivových souborů nové generace pro reaktory dukovanského typu s francouzskou firmou Framatome a dalšími evropskými provozovateli. ČEZ pokračuje v aktivitách zaměřených na diverzifikaci dodavatelů paliva pro jaderné elektrárny. V Dukovanech zatím slouží ruské palivo TVEL, loni elektrárna dostala první palivo od společnosti Westinghouse, další dodávka bude letos.
Ceny ropy se vrátily k růstu

Ceny ropy se po středečním prudkém poklesu vrátily k růstu, zůstávají ale pod sto dolary za barel. Trhy ve středu reagovaly na zprávu o dvoutýdenním příměří schváleném Íránem a Spojenými státy a slibovaly si od toho odblokování klíčového Hormuzského průlivu. Ačkoliv úžinou od té doby proplulo několik lodí, provoz je nadále výrazně omezený. Podle agentury Bloomberg lze hovořit o tom, že průliv zůstává prakticky uzavřen.
Průměrná sazba hypoték je podle Hypoindexu nejvýše od roku 2024

Průměrná sazba hypoték počátkem dubna výrazně meziměsíčně stoupla o 0,29 bodu na 5,18 procenta, reagovala na dopady konfliktu na Blízkém východě. Je tak nejvýše od prosince 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro osmdesát procent hodnoty nemovitosti.
Ministerstvo financí pro čtvrtek mírně snížilo maximální ceny paliv

Maximální ceny paliv ve čtvrtek oproti středě mírně klesnou, rozhodlo ministerstvo financí. Litr nafty bude nejvýše za 49,40 koruny, benzinu za 43,05 koruny. Současný limit je 49,59 koruny za litr nafty a 43,15 koruny za litr benzinu. To je o více než korunu výše, než činily průměrné ceny paliv na začátku tohoto týdne. Čerpací stanice se zavedení stropu přizpůsobují. Platí rovněž limit na marže obchodníků s palivy.
Vládní opatření proti cenám paliv jsou drahá a neefektivní, myslí si Kalousek

Nárůst cen kvůli konfliktu na Blízkém východě teprve začíná, domnívá se bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Víc než energie a paliva ho však trápí cena hnojiv, která podle něj ovlivní začínající jarní práce. Proto očekává, že kvůli aktuální krizi budou potraviny za rok dražší. Kalousek byl hostem pořadu Interview ČT24, moderovaném Jiřím Václavkem, kde se vyjádřil také k možné konsolidaci státního rozpočtu a sporu prezidenta s vládou ohledně zastupování na summitu NATO.
Ceny ropy a plynu v reakci na příměří klesají

Ceny ropy a plynu se snižují v reakci na oznámení dvoutýdenního příměří mezi Spojenými státy a Íránem, které přináší naději na obnovení přepravy obou komodit Hormuzským průlivem. Cena ropy Brent ztratila třináct procent a propadla se pod 95 dolarů za barel, cena americké ropy West Texas Intermediate (WTI) klesla o více než patnáct procent pod 95 dolarů za barel. Plyn zlevnil zhruba o sedmnáct procent a pohybuje se kolem 44 eur za megawatthodinu.
