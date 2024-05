ŽIVĚ: Poslanci po dvou hodinách schválili program schůze, jednat mohou přes noc

Sněmovna v úvodu jednání uctila minutou ticha památku někdejšího vicepremiéra a místopředsedy ODS Miroslava Macka, který zemřel 1. května ve věku 79 let.

Vzápětí vystoupili opoziční řečníci s přednostním právem – Alena Schillerová a Karel Havlíček z ANO a Tomio Okamura z SPD. Ten například kritizoval vládu za nedávno schválený evropský migrační pakt i úvahy o zavedení eura v Česku. Hovořil přibližně hodinu. Protože návrh programu v případě mimořádných schůzi není možné na rozdíl od schůzí řádných měnit ani upravovat, nemohl Okamura žádné ze zmiňovaných témat navrhnout k zařazení.

Předseda poslanců KDU-ČSL Aleš Dufek se pozastavil nad tím, že se Okamura na jedné straně ohradil proti nálepkování jeho hnutí, na druhé straně častoval vládní strany nevybíravými výrazy. Podle Dufka svou kritikou podporoval extremistické názory a strach ve společnosti.

Zaručené mzdy jen ve veřejném sektoru

Novela zákoníku práce předpokládá růst minimální mzdy do roku 2029 tak, že by měla odpovídat 47 procentům průměrné mzdy. Zaručené mzdy podle odbornosti, odpovědnosti a náročnosti práce budou od příštího roku platit podle novely jen pro veřejný sektor, ne pro firmy. Kárná řízení se soudci, státními zástupci a exekutory by měla být podle vládního návrhu dvoustupňová, účastníci tedy mají získat možnost odvolání.

Pravidla pro lobbování mají omezit hrozby korupce, střetu zájmů nebo klientelismu. Předloha předpokládá zejména vznik registru pro evidenci lobbistů i lobbovaných. Lobbisté budou muset v registru uvést, v čím zájmu lobbují, budou do něj navíc vždy po půl roce vkládat veřejně přístupná prohlášení o lobbování.

V úvodním kole je na programu mimořádné schůze také předloha, která zajistí zvolenému prezidentovi zázemí v době mezi volbami a nástupem do úřadu, a návrh nového zákona o integračním sociálním podniku. Podniky by připravovaly znevýhodněné pracovníky na nástup do běžné práce, stát by jim za to poskytoval příspěvky.