Životní a existenční minimum se vláda navýšit zatím nechystá

„Zatím nepředpokládáme zvýšení životního a existenčního minima,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Ale je možné, že ta situace nastane. Pokud by došlo ještě k nějakému růstu inflace, tak by to bylo potom na místě to znovu zvážit,“ připustil.

Opozice zdrženlivý přístup vlády kritizuje. S poukazem na dražší energie a potraviny vládu vyzývá ke zvýšení aspoň o letošní předpokládanou inflaci, tedy minimálně o desetinu. „Elektřina zdražila o 143 procent, takže za nás by to mělo být minimálně o deset procent,“ vypočítala místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Lucie Šafránková (SPD).

Na odklad případného navýšení doplatí podle ní sociálně nejohroženější skupiny, jako jsou rodiny s dětmi, nízkopříjmoví pracující a senioři.

Životní minimum upravuje vláda. Naposledy ho zvedla letos v lednu o 5,2 procenta. Pro samotného dospělého činí letos 4860 korun. Minimum se využívá pro určení nároku na dávky i pro výpočet výše některých podpor, plyne z něj kupříkladu nárok na přídavky na děti a porodné. Existenční minimum odpovídá 3130 korunám. Je určující pro výpočet příspěvku na živobytí nebo doplatku na bydlení.