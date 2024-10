Vlček se chce zaměřit na energetiku. Green Deal považuje za příležitost

Místopředseda Starostů Lukáš Vlček by se chtěl jako ministr průmyslu a obchodu zaměřit na energetiku. Green Deal, tedy přechod EU k obnovitelným zdrojům energií, považuje za příležitost, kterou by Česká republika neměla „prošvejkovat“, řekl Vlček po schůzce s premiérem Petrem Fialou (ODS) jako kandidát Starostů na místo po Jozefu Síkelovi, který míří do Evropské komise. Dodal, že jeho plánem je dotáhnout projekty připravené jeho předchůdcem. S prezidentem se setká v pondělí, pokud hlava státu bude souhlasit, měl by být jmenován v úterý.