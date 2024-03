Vláda ve středu jedná v tajném režimu. Dvořák nevyloučil debatu o velvyslanci v Moskvě

Vláda má ve středu na programu jednání několik bodů v tajném režimu, podle ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) je tak možné, že se ministři budou zabývat i obsazením citlivého velvyslaneckého postu v Moskvě. Na zasedání ve Strakově akademii dorazil i šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. Podle serveru Lidovky.cz po měsících jednání uzrál záměr, aby Česko prosadilo do diplomatického postu v Moskvě nového velvyslance. Tím by se podle několika zdrojů serveru měl stát diplomat a bývalý náměstek na ministerstvu obrany Daniel Koštoval.

„Zda by měl být velvyslanec v Moskvě, byla debata mezi prezidentem a ministerstvem zahraničí. Já respektuji postoj ministerstva zahraničí, to znamená, že ano... Jestli to budeme projednávat, tak by to znamenalo, že dohoda je, ale já to nevím,“ poznamenal ve středu Dvořák. Koštoval by podle něj byla „velmi dobrá volba“.

Mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake odmítl věc komentovat s tím, že by se jednalo o téma „utajované a utajované i po zasedání vlády“. Pokud se jím bude podle něj vláda zabývat, mělo by to být dopoledne, protože později má ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) další program v Černínském paláci.