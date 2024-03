Vláda v utajeném režimu jednala o výměně českého velvyslance v Rusku, údajně rozhodla

Kabinet Petra Fialy (ODS) ve středu podle informací ČT jednal v utajeném režimu o českém velvyslanci v Rusku. Vztahy Prahy a Moskvy jsou mimořádně napjaté a to, zda vůbec Česko ambasadora v zemi potřebuje a kdo má zemi případně v Rusku zastupovat, se řeší už dlouhé měsíce. Vláda i prezident na to měli různé názory. Podle zdrojů z jednání vláda rozhodla o výměně na velvyslaneckém postu a proces může začít už v pondělí. Oficiálně to ale komentovat nechtěla.

Premiér Petr Fiala na tiskové konferenci po jednání vlády odmítl komentovat informaci, zda kabinet jednal o obsazení diplomatického postu v Moskvě novým velvyslancem. Tím by se podle několika zdrojů serveru Lidovky.cz měl stát diplomat a bývalý náměstek na ministerstvu obrany Daniel Koštoval.

„Nemohu porušovat zákon. Vysílání na zastupitelské úřady je vždycky do určitého okamžiku v režimu utajovaném, tudíž nemohu žádným způsobem tyto věci komentovat,“ sdělil Fiala. Později dodal, že osobně preferuje, aby mělo Česko zastoupení v Moskvě na úrovni velvyslance. Důvodů je celá řada, dodal. Podobně se podle něj chovají i další země s podobným postojem k Rusku, jaký má Česko. Na zasedání ve Strakově akademii dorazil i šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka.

Velvyslance v Moskvě zastupuje chargé d'affaires

Velvyslanec v Rusku je mimořádně důležitým postem, který je ale už dlouho prakticky neobsazený. Po otevřené ruské invazi na Ukrajinu ministerstvo zahraničí českého velvyslance povolalo domů ke konzultacím, což v diplomatické řeči znamená vyjádření tvrdého nesouhlasu s kroky druhé země.

Ambasádu v centru Moskvy sice stále oficiálně vede už od roku 2018 velvyslanec Vítězslav Pivoňka, už druhým rokem ale v zemi není. Nejvyšším českým diplomatem, který jedná s ruskou stranou, je tak jeho zástupce Jiří Čistecký. Českou republiku reprezentoval třeba na pohřbu opozičního aktivisty Alexeje Navalného.

Vláda a Hrad se v minulých měsících rozcházely v názoru, zda teď velvyslance v Rusku mít, nebo ponechat zastoupení na nižší úrovni, i to je samo o sobě diplomatickým vzkazem.

„Zda by měl být velvyslanec v Moskvě, byla debata mezi prezidentem a ministerstvem zahraničí. Já respektuji postoj ministerstva zahraničí, to znamená, že ano. (...) Jestli to budeme projednávat, tak by to znamenalo, že dohoda je, ale já to nevím,“ poznamenal ve středu před jednáním vlády ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). Daniel Koštoval by podle něj byla „velmi dobrá volba“.