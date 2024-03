Vrbětice zlomily česko-ruské vztahy, agrese Kremlu je ještě zhoršila

Vláda se zabývá obsazením velvyslaneckého postu v Moskvě. Jde o citlivé téma, zvlášť vzhledem ke stavu česko-ruských vztahů v posledních letech. Diplomatickou roztržku spustilo zjištění, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích byli zapojení agenti ruských tajných služeb. Vzájemné vztahy pak dále zhoršila ruská invaze na Ukrajinu.

V sobotu 17. dubna 2021 předstoupil před novináře tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) a prohlásil, že za výbuchem muničního areálu ve Vrběticích v roce 2014 stáli podle zjištění českých bezpečnostních složek příslušníci ruské tajné služby GRU. „Česká republika je svrchovaný stát a musí na tato bezprecedentní zjištění odpovídajícím způsobem reagovat,“ konstatoval Babiš.

Při prvním ze dvou výbuchů skladu ve Vrběticích v říjnu 2014 zahynuli dva lidé. V prosinci vybuchl druhý sklad. Exploze způsobily značné materiální škody a vyžádaly si evakuaci obyvatel z blízkých obcí.

Účast Rusů na výbuších ve Vrběticích důrazně odsoudili politici napříč stranami v parlamentu. „Jsou to šokující informace. Ukazuje se, že zájem Ruska o Českou republiku má i násilnou podobu. Je to akt státního terorismu. Česká republika na to bude muset reagovat,“ prohlásil tehdy předseda ODS Petr Fiala.

Vyhošťování diplomatů

Vláda vzápětí dala podnět k vyhošťování ruských diplomatů. V první fázi muselo zemi do 48 hodin opustit osmnáct pracovníků ruské ambasády, kteří byli identifikováni jako členové ruských tajných služeb. Ruská strana kontrovala obratem a z české ambasády v Rusku muselo odejít dvacet pracovníků , z toho šestnáct diplomatů.

Praha opět zareagovala a rozhodla o vyhoštění třiašedesáti zaměstnanců ruské ambasády, čímž srovnala počty pracovníků na zastupitelských úřadech obou zemí.