Turek je mezi kandidáty na ministra, naznačil Koten


před 38 mminutami|Zdroj: ČT24
29 minut
Události, komentáře: Nová vláda dostává jasnější obrysy
Zdroj: ČT24

Místopředseda sněmovního bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD) naznačil, že Filip Turek (Motoristé) je mezi kandidáty na post ministra. „Motoristé celou dobu na nominaci trvali. Já to beru jako stabilní postoj a uvidíme, jak se k tomu postaví pan prezident (Petr Pavel),“ přiblížil Koten. Ministr zahraničí v demisi a poslanec Jan Lipavský (nestr. za ODS) reagoval, že se Česko z jeho pohledu „posune z jasného principiálního postoje, který hájí bezpečnost České republiky“. Upozornil také na absentující zmínku o Rusku v programovém prohlášení možné vlády. Debatou v Událostech, komentářích provázela Barbora Kroužková.

Koalice ANO, SPD a Motoristů schválila jména kandidátů na ministry
Lídr ANO Andrej Babiš

Výběr redakce

Zelenskyj je připraven jednat s Trumpem o návrhu k ukončení války

Zelenskyj je připraven jednat s Trumpem o návrhu k ukončení války

včeraAktualizovánopřed 57 mminutami
Koalice ANO, SPD a Motoristů schválila jména kandidátů na ministry

Koalice ANO, SPD a Motoristů schválila jména kandidátů na ministry

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Stejnopohlavní manželství z členské země musí uznávat celá EU

Stejnopohlavní manželství z členské země musí uznávat celá EU

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Pokladník Pražského hradu získal podvodem se vstupenkami přes milion korun

Pokladník Pražského hradu získal podvodem se vstupenkami přes milion korun

před 4 hhodinami
Policie zadržela další podezřelé z krádeže v Louvru. Šperky se stále nenašly

Policie zadržela další podezřelé z krádeže v Louvru. Šperky se stále nenašly

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
HN: Tykačova skupina Sev.en uzavře v lednu 2027 své uhelné elektrárny

HN: Tykačova skupina Sev.en uzavře v lednu 2027 své uhelné elektrárny

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Zemřela Jorga Kotrbová, filmová Zlatovláska i hlas Houlihanové

Zemřela Jorga Kotrbová, filmová Zlatovláska i hlas Houlihanové

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Pentagon pohrozil, že postaví senátora před vojenský soud

Pentagon pohrozil, že postaví senátora před vojenský soud

před 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Turek je mezi kandidáty na ministra, naznačil Koten

Místopředseda sněmovního bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD) naznačil, že Filip Turek (Motoristé) je mezi kandidáty na post ministra. „Motoristé celou dobu na nominaci trvali. Já to beru jako stabilní postoj a uvidíme, jak se k tomu postaví pan prezident (Petr Pavel),“ přiblížil Koten. Ministr zahraničí v demisi a poslanec Jan Lipavský (nestr. za ODS) reagoval, že se Česko z jeho pohledu „posune z jasného principiálního postoje, který hájí bezpečnost České republiky“. Upozornil také na absentující zmínku o Rusku v programovém prohlášení možné vlády. Debatou v Událostech, komentářích provázela Barbora Kroužková.
před 38 mminutami

Plné výdejní boxy lákají zloděje

Sezóna obchodníků vrcholí a s blížícími se Vánoci jsou často do posledního místa zaplněné samoobslužné výdejní boxy. A častěji také lákají zloděje. Podle kriminalistů například na jihu Čech loupeží oproti loňsku výrazně přibylo, dopadení lupiče ale bývá díky kamerovým záznamům rychlé. E-shopy navíc lidem vrací peníze nebo odesílají nové zboží. Zákazníky případy krádeží neodrazují a naopak klesá počet těch, kteří volí doručení na adresu.
před 3 hhodinami

Koalice ANO, SPD a Motoristů schválila jména kandidátů na ministry

Koalice ANO, SPD a Motoristů v úterý odpoledne schválila personální nominace na ministry. Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš je ve středu odpoledne předá prezidentovi. Konkrétní jména nezazněla. Poslanec SPD Radek Koten ale večer v ČT naznačil, že Filip Turek (Motoristé) je mezi finálními kandidáty na post ministra. Podle Babiše sestavování vlády pokračuje podle plánu. Doufá, že se bude moci jako premiér zúčastnit summitu Evropské unie 18. prosince. Hlasování o důvěře by podle něj mohlo být v lednu.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Pokladník Pražského hradu získal podvodem se vstupenkami přes milion korun

Více než milion korun získal podvodem pokladník na Pražském hradě. Za plnou cenu prodával návštěvníkům zvýhodněné vstupenky. Za získané peníze nakupoval například autogramy slavných osobností. Ty propadly Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabízel je v elektronických aukcích – velká část z nich skončila právě v úterý.
před 4 hhodinami

HN: Tykačova skupina Sev.en uzavře v lednu 2027 své uhelné elektrárny

Energetická skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače uzavře své uhelné elektrárny Počerady, Chvaletice a v Kladně. Ukončit výrobu elektřiny by měly v lednu 2027. Uvedly to Hospodářské noviny (HN) s odvoláním na tři zdroje z energetického trhu. Společnost to zatím nepotvrdila. Podle serveru iROZHLAS.cz zatím skupina možné uzavření elektráren zvažuje a propočítává efektivitu jejich dalšího provozu.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Vlivní podnikatelé a jejich zájmy. Reportéři ČT mapovali sponzory Motoristů

Novým ministrem životního prostředí má být šéf Motoristů Petr Macinka. Ještě ani nebyl jmenován a už jsou proti němu demonstrace. Vadí, že zpochybňuje vliv člověka na klimatickou změnu, i to, jaké mají Motoristé sponzory. Ti totiž vykazují zájmy právě v oblasti životního prostředí. Mezi výraznými podporovateli strany je i podnikatel Richard Chlad, který udržoval kontakty s postavami z českého podsvětí, jako byl třeba Radovan Krejčíř. Pro Reportéry ČT natáčela Jana Neumannová, Adéla Paclíková a Dalibor Bártek.
před 9 hhodinami

Nošovickou Hyundai čeká další odstávka

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku nebude v pondělí 1. prosince vyrábět. Informaci, kterou na webu zveřejnili odboráři, potvrdil mluvčí automobilky Jan Rodek. V posledních měsících se výroba ve slezském závodě zastavuje některé pracovní dny každý měsíc, například v listopadu se nevyrábělo dva dny. Důvod odstávek je podle mluvčího stále stejný – nižší poptávka po autech.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

ČTÚ zřejmě začne dohlížet na používání AI v Česku

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) bude pravděpodobně od poloviny příštího roku dohlížet na používání umělé inteligence v Česku. Vytvoří samostatné oddělení pro AI dozor, které se bude řídit chystaným zákonem o AI. Norma je po připomínkovém řízení. Na setkání s novináři to uvedl předseda ČTÚ Marek Ebert. Vedle telekomunikačního úřadu budou na dodržování zákona dohlížet i další veřejné instituce.
před 11 hhodinami
Načítání...