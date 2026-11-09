VideoMůj resort neporušuje zákon, tvrdí Červený. Richterová viní Motoristy z upřednostňování byznysu
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) odmítá kritiku postupu svého resortu v kauze kolem vedení Krkonošského národního parku (KRNAP). V Duelu ČT24 zdůraznil, že ministerstvo ani správa parku neporušují zákony na ochranu životního prostředí. „Není pravda, že chceme těžbu dřeva,“ prohlásil. Připomněl také, že byla ustavena zvláštní komise, která má posoudit, kolik suchého a odumřelého dřeva má v národním parku zůstat. Šéfka poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová naopak Motoristy obvinila z upřednostňování podnikatelských zájmů. Poukázala přitom na majitelku Luční boudy Kláru Sovovou, kterou Motoristé postavili do čela své pražské kandidátky pro komunální volby a která podle Richterové dlouhodobě usiluje o rozvolnění pravidel v národním parku. Debatu moderoval Martin Řezníček.
před 39 mminutami