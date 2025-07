Senát schválil nový zákon, který má omezit byrokracii kvůli lepšímu využití potenciálu českého výzkumu a pomoci mladým vědcům. Horní komora má na programu středečního jednání i zpřísnění azylových a migračních pravidel. Posoudit má také navrhovaný povinný příspěvek zaměstnavatelů do spoření na stáří pracovníkům v části náročných profesí z takzvané třetí kategorie rizika a omezení prodeje a používání zábavní pyrotechniky.

„Jde o systematickou podporu vědy a výzkumu,“ zdůraznil potřebu nového zákona po 23 letech předseda školského výboru Jiří Růžička (za TOP 09). Norma by podle něj mohla pomoci udržet v Česku mladé talentované vědce. Přijetí normy podle něj podpořil i předseda Rady vysokých škol Tomáš Kašparovský.

Zákon o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí má podle vlády mimo jiné posílit etické zásady ve vědecké práci. K zavedení nových pravidel do praxe by měl podle ministra pro vědu Marka Ženíška (TOP 09) pomoci odklad účinnosti celého zákona na počátek roku 2027, přičemž některá ustanovení budou účinná už během příštího roku a některá až od roku 2028. Šéf resortu k námitkám kritiků normy uvedl, že všechny připomínky k zákonu se podařilo vyjasnit.

„Obmyšlené osoby o tom, že jim zemřelý odkázal částku životního pojištění, nezřídka neví. U nevládních organizací je to téměř pravidlem,“ uvedli tvůrci předlohy. Z mnoha osobních důvodů se to podle nich stává také u rodinných příslušníků nebo osob blízkých. Seitlová s odkazem na údaje České národní banky uvedla, že v Česku je uzavřeno zhruba pět milionů životních pojistek.

Změna je podle místopředsedkyně Senátu Jitky Seitlové (KDU-ČSL) potřeba kvůli dosavadním případům, kdy lidé nevědí, že by měli uplatnit nárok na vyplacení alespoň části životního pojištění po zemřelém. Po uplynutí čtyřleté promlčecí lhůty pak tyto peníze zůstávají pojišťovnám v rezervním fondu. Životní pojištění pro případ smrti totiž podle senátorky není součástí dědictví, a notáři tedy dědice upozornit nemohou.

Senát zároveň schválil související novely dalších norem. Doprovodná novela dalších zákonů poskytne zřizovatelům právo založit veřejnou infrastrukturní instituci, jejímž hlavním posláním by bylo zajišťování infrastruktury pro výzkum a vývoj. Akademie věd bude moci zřídit nadaci za účelem naplňování poslání této vědecké instituce a přispívání k pěstování a rozvoji vědy v Česku. Normy nyní dostane k posouzení prezident.

Oznamovací povinnost se má vztahovat pouze na situace, kdy mají pojišťovny k dispozici údaje, které jim umožňují obmyšleného kontaktovat, nebo kdy mohou tyto údaje zjistit z evidence, do níž mají přístup. Uzákonění informační povinnosti do šedesáti dnů od zjištění o úmrtí pojištěného se má vztahovat na nově uzavřené smlouvy. Stávající smlouvy bude třeba doplnit o údaj, komu konkrétně má být částka z pojištění po úmrtí pojištěného vyplacena.

Novela o zpřísnění azylových pravidel

Novela o zpřísnění azylových a migračních pravidel by měla podle předkladatelů z řad koaličních poslanců přispět ke zlepšení přehledu o pohybu a pobytu žadatelů o azyl a migrantů. Změny mají podle autorů návrhu také zrychlit řízení týkající se mezinárodní ochrany a omezit jeho zneužívání.

Příspěvek od zaměstnavatelů do individuálního důchodového spoření mají dostávat pracovníci, kteří při schvalování penzijní reformy vypadli z okruhu zaměstnanců s nárokem na dřívější odchod do penze bez krácení její výše. Spoření s příspěvkem zaměstnavatelů by jim mělo podle zdůvodnění umožnit předdůchod.