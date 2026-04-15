Senát projedná platnost dálniční známky či právo na život off-line

Senátoři budou řešit úpravu délky platnosti jednodenní dálniční známky či zakotvení ústavního práva na život off-line, na platbu v hotovosti a za zachování koruny jako české měny. Obdobné úpravy v minulosti odmítli. Ze zákonů, které by mohli poslat k podpisu prezidentovi, budou moci diskutovat jen o uzákonění pravidel pro správu dat ve veřejné správě. Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová (oba ANO) by měli ještě na středeční schůzi Senátu zdůvodnit, proč kabinet žádá o zrychlené projednání zákona o vládní regulaci cen pohonných hmot.
Do standardního schvalovacího procesu patrně horní parlamentní komora vyšle novelu senátorů ANO, podle nichž by jednodenní dálniční známka měla platit 24 hodin, nikoli jen do půlnoci v den zakoupení.
Ústavní novela skupiny senátorů má uzákonit, že nikdo by neměl být veřejnou mocí nucen k využívání elektronické komunikace. Novela má také zaručit, že hotovostní platby by bylo možné omezit jen zákonem z důvodu veřejného zájmu a ústavně zakotvit korunu jako českou měnu bez ohledu na závazek nahradit ji do budoucna eurem jako společnou unijní měnou.
Senát by podle předsedy Miloše Vystrčila (ODS) mohl rozjednat také novelu lidoveckých senátorů, kteří chtějí uzákonit Den Orla jako nový významný den k uctění zásluh této tělovýchovné organizace.
Většinu bodů programu tvoří návrhy unijních nařízení. Premiér Andrej Babiš (ANO) měl podle původních informací informovat horní komoru parlamentu o tom, s čím pojede na summit EU na Kypru. Poprvé by tak před Senát předstoupil od loňského návratu do funkce ministerského předsedy. Podle Vystrčila se ale patrně znovu nechá zastoupit.
Regulace cen pohonných hmot
Opozice v Senátu zároveň žádá od Babiše a Schillerové důvody, proč chce regulaci cen probrat zrychleně. Ministryně financí sdělila, že do Senátu přijde. „Samozřejmě ráda přijdu, hned ráno jsem pana předsedu (Vystrčila) telefonicky ujistila, že tak učiním s ohledem na své povinnosti v rámci aktuálního programu v Poslanecké sněmovně,“ uvedla šéfka státní kasy.
O zařazení zákona do programu schůze neúspěšně žádala předsedkyně senátorů ANO Jana Mračková Vildumetzová, podporu mimo svou frakci dostala jen z klubu SEN 21 a Piráti. Poukazovala na to, že vláda návrh zákona přijala v pondělí a sněmovna jej hlasy koalice ANO, SPD a Motoristů schválila v noci na středu ve vládní podobě. Kabinet chce normu prosadit do konce dubna, zrychlené schvalování zdůvodňuje možnými značnými hospodářskými škodami. To zpochybňuje opozice, která má na rozdíl od sněmovny v Senátu většinu.
Zákon má dát vládě pravomoc regulovat ceny paliv jejím nařízením, sněmovna ho schválila ve stavu legislativní nouze. Proti vládním krokům se staví opozice, podle níž jsou vládní opatření nedostatečná a mají povahu centrálního plánování.