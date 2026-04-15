Senát projedná platnost dálniční známky či právo na život off-line

15. 4. 2026
Senátoři budou řešit úpravu délky platnosti jednodenní dálniční známky či zakotvení ústavního práva na život off-line, na platbu v hotovosti a za zachování koruny jako české měny. Obdobné úpravy v minulosti odmítli. Ze zákonů, které by mohli poslat k podpisu prezidentovi, budou moci diskutovat jen o uzákonění pravidel pro správu dat ve veřejné správě. Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová (oba ANO) by měli ještě na středeční schůzi Senátu zdůvodnit, proč kabinet žádá o zrychlené projednání zákona o vládní regulaci cen pohonných hmot.

Do standardního schvalovacího procesu patrně horní parlamentní komora vyšle novelu senátorů ANO, podle nichž by jednodenní dálniční známka měla platit 24 hodin, nikoli jen do půlnoci v den zakoupení.

Ústavní novela skupiny senátorů má uzákonit, že nikdo by neměl být veřejnou mocí nucen k využívání elektronické komunikace. Novela má také zaručit, že hotovostní platby by bylo možné omezit jen zákonem z důvodu veřejného zájmu a ústavně zakotvit korunu jako českou měnu bez ohledu na závazek nahradit ji do budoucna eurem jako společnou unijní měnou.

Senát by podle předsedy Miloše Vystrčila (ODS) mohl rozjednat také novelu lidoveckých senátorů, kteří chtějí uzákonit Den Orla jako nový významný den k uctění zásluh této tělovýchovné organizace.

Většinu bodů programu tvoří návrhy unijních nařízení. Premiér Andrej Babiš (ANO) měl podle původních informací informovat horní komoru parlamentu o tom, s čím pojede na summit EU na Kypru. Poprvé by tak před Senát předstoupil od loňského návratu do funkce ministerského předsedy. Podle Vystrčila se ale patrně znovu nechá zastoupit.

Regulace cen pohonných hmot

Opozice v Senátu zároveň žádá od Babiše a Schillerové důvody, proč chce regulaci cen probrat zrychleně. Ministryně financí sdělila, že do Senátu přijde. „Samozřejmě ráda přijdu, hned ráno jsem pana předsedu (Vystrčila) telefonicky ujistila, že tak učiním s ohledem na své povinnosti v rámci aktuálního programu v Poslanecké sněmovně,“ uvedla šéfka státní kasy.

O zařazení zákona do programu schůze neúspěšně žádala předsedkyně senátorů ANO Jana Mračková Vildumetzová, podporu mimo svou frakci dostala jen z klubu SEN 21 a Piráti. Poukazovala na to, že vláda návrh zákona přijala v pondělí a sněmovna jej hlasy koalice ANO, SPD a Motoristů schválila v noci na středu ve vládní podobě. Kabinet chce normu prosadit do konce dubna, zrychlené schvalování zdůvodňuje možnými značnými hospodářskými škodami. To zpochybňuje opozice, která má na rozdíl od sněmovny v Senátu většinu.

Zákon má dát vládě pravomoc regulovat ceny paliv jejím nařízením, sněmovna ho schválila ve stavu legislativní nouze. Proti vládním krokům se staví opozice, podle níž jsou vládní opatření nedostatečná a mají povahu centrálního plánování.

Šéf NATO Rutte ve čtvrtek navštíví Česko

Generální tajemník NATO Mark Rutte tento čtvrtek navštíví Česko. Setká se s premiérem Andrejem Babišem (ANO), na programu je společná tisková konference v 18:35. Oznámila to Aliance.
Případ týrání koček v oboře Březka míří k soudu

Státní zástupce podal obžalobu v případu týrání zvířat v oboře Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy. České televizi to potvrdil mluvčí státního zastupitelství Praha-východ Dalibor Šelleng. V případu odsouzení hrozí obžalovanému za trestný čin týrání zvířat až šest let odnětí svobody.
TV Barrandov ukončila reorganizaci a míří do konkurzu

Společnost Barrandov televizní studio (BTS), která provozuje Televizi Barrandov, zamíří v tomto týdnu do konkurzu. Nepodařilo se jí uskutečnit reorganizaci, kterou jí soud povolil v létě 2024. Důvodem je propad reklamního trhu i růst cen energií, řekl vlastník televize Jan Čermák. BTS měla před zahájením reorganizace dluhy v objemu zhruba jedné miliardy korun, které měly být řešeny právě reorganizací.
ŽivěSněmovna projedná zpřísnění trestného činu neplacení výživného

Sněmovna by ve středu měla projednat v úvodním kole koaliční novelu o zpřísnění trestného činu neplacení výživného. Na programu je také další návrh vládních poslanců, který ruší zákon o postupu výběru kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Poslanci budou znovu hlasovat o zavedení významného Dne české vlajky, novelu premiéra Andreje Babiše (ANO) jim vrátil s úpravami Senát. Poslanci si v úvodu schůze odhlasovali, že budou moci jednat i po 21. hodině.
Kdo platí, rozkazuje, míní o financování ČT a ČRo Havel. Politizace není cíl, říká Šťastný

Vládní koalice představila návrh, podle kterého financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) přejde na stát. Podle předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla je cílem vlády dostat média veřejné služby pod politický vliv. Řekl to v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským. „Naším cílem nikdy nebylo jakýmkoli způsobem politizovat média veřejné služby,“ uvedl naopak ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Hosty byli také generální ředitelé ČT Hynek Chudárek a ČRo René Zavoral.
Macinka zveřejnil rozhovor armády s prezidentem Pavlem

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v úterý večer na sociální síti Facebook zveřejnil rozhovor, který s prezidentem Petrem Pavlem natočila Armáda ČR a o jehož zveřejnění se dohadovala s ministerstvem obrany. Řeči o týden trvající strašidelné cenzuře jsou jen další pohádkou o neexistujícím problému, uvedl k příspěvku Macinka.
Vláda bude zřejmě moci regulovat ceny benzinu a nafty, schválila to sněmovna

Vláda bude zřejmě moci od května regulovat ceny pohonných hmot pomocí cenového výměru vydaného jako nařízení vlády. Umožnit jí to má zákon, který v noci na středu ve stavu legislativní nouze schválila sněmovna. Vládní předloha reaguje na současný nárůst cen benzinu a nafty v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Část opozice zvolený způsob kritizovala a označovala ho mimo jiné za socialismus a návrat k centrálnímu plánování. Nesouhlasila ani se zrychleným schvalováním v režimu legislativní nouze.
