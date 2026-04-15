Maximální ceny paliv ve čtvrtek klesnou


15. 4. 2026Aktualizovánopřed 26 mminutami|Zdroj: ČTK

Maximální ceny paliv, které určuje stát, ve čtvrtek klesnou. Nejvyšší povolená cena nafty se sníží o 1,50 koruny na 43,50 koruny za litr. Benzin bude možné prodávat za 41,59 koruny za litr, tedy o 51 haléřů levněji než ve středu. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo ministerstvo financí. Jde o zatím nejnižší ceny od začátku fungování cenového stropu. Úřad denně stanovuje ceny od minulého týdne, měl by v tom pokračovat přinejmenším do konce měsíce.

Ministerstvo financí ceny počítá z kombinace průměru velkoobchodních denních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále denní kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují.

Fungování cenových stropů v minulých dnech kritizovala opoziční ODS, podle ní by je měla vláda okamžitě zrušit. Regulace podle strany ohrožuje trh, důsledkem může být i nedostatek paliv a vyšší ceny. Vládní omezení kritizují také petrolejáři, podle kterých nutí některé čerpací stanice prodávat paliva pod cenou.

Vláda už na začátku dubna rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Marži obchodníků s palivy stanovila na maximálně 2,50 koruny za litr nafty i benzinu. Spotřební daň u nafty dočasně klesla z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 koruny za litr. U benzinu zůstala na 12,84 koruny za litr.

Pohonné hmoty začaly rychle zdražovat po americkém a izraelském útoku na Írán na přelomu února a března. Růst cen paliv se promítl i do celkové inflace v Česku, když v březnu zrychlila na 1,9 procenta z únorových 1,4 procenta.

Zrychlit povolování pobytu cizinců má digitální systém, sněmovna to podpořila

Zrychlit povolování a rušení pobytu cizinců v Česku má od roku 2029 nový digitální informační systém. Vládní návrh nového cizineckého zákona podpořila v úvodním kole sněmovna. Předtím se ve druhém čtení zabývala zákonem o veřejných rozpočtech. Další předlohy v úvodním kole nestihla sněmovna do přestávky v jednání probrat. Po ní budou poslanci znovu hlasovat o zavedení významného Dne české vlajky, novelu premiéra Andreje Babiše (ANO) jim vrátil s úpravami Senát. Ve druhém čtení by měli projednat také zacílení podpory lidí ohrožených bytovou nouzí jen na ty, kteří mají vazby k danému regionu. Zákonodárci si odhlasovali, že budou moci jednat i po 21. hodině.
Nerudová se kvůli změnám ve financování ČT a ČRo obrátila na Evropskou komisi

Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) se kvůli návrhu na změnu financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) písemně obrátila na Evropskou komisi. Má podezření na porušení unijního práva, řekla europoslankyně v ČT. České republice můžou podle ní hrozit pokuty a zmrazení evropských peněz. Vládní návrh financovat veřejnoprávní média místo poplatků ze státního rozpočtu v úterý představili zástupci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. Zrušením poplatků kabinet plní program, namítl premiér Andrej Babiš (ANO). Plánované obstrukce nechápe.
ŽivěSenát projedná platnost dálniční známky či právo na život off-line

Senátoři mají na programu úpravu délky platnosti jednodenní dálniční známky či zakotvení ústavního práva na život off-line, na platbu v hotovosti a za zachování koruny jako české měny. Během dopoledne už podpořili například uzákonění pravidel pro správu dat ve veřejné správě. Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová (oba ANO) by měli ještě na středeční schůzi Senátu zdůvodnit, proč kabinet žádá o zrychlené projednání zákona o vládní regulaci cen pohonných hmot. Babiš Radiožurnálu napsal, že do Senátu nedorazí, jde podle něj o téma ministryně financí.
Šéf NATO Rutte přijede ve čtvrtek za Babišem

Generální tajemník NATO Mark Rutte tento čtvrtek navštíví Česko. Setká se s premiérem Andrejem Babišem (ANO), na programu je společná tisková konference v 18:35. Oznámila to Aliance. Babiš bude jednat s Ruttem o českých aliančních závazcích a armádě.
TV Barrandov ukončila reorganizaci a míří do konkurzu

Společnost Barrandov televizní studio (BTS), která provozuje Televizi Barrandov, zamíří v tomto týdnu do konkurzu. Nepodařilo se jí uskutečnit reorganizaci, kterou jí soud povolil v létě 2024. Důvodem je propad reklamního trhu i růst cen energií, řekl vlastník televize Jan Čermák. BTS měla před zahájením reorganizace dluhy v objemu zhruba jedné miliardy korun, které měly být řešeny právě reorganizací.
Macinka zveřejnil rozhovor armády s prezidentem Pavlem

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v úterý večer na sociální síti Facebook zveřejnil rozhovor, který s prezidentem Petrem Pavlem natočila Armáda ČR a o jehož zveřejnění se dohadovala s ministerstvem obrany. Řeči o týden trvající strašidelné cenzuře jsou jen další pohádkou o neexistujícím problému, uvedl k příspěvku Macinka.
Případ týrání koček v oboře Březka míří k soudu

Státní zástupce podal obžalobu v případu týrání zvířat v oboře Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy. České televizi to potvrdil mluvčí státního zastupitelství Praha-východ Dalibor Šelleng. V případu odsouzení hrozí obžalovanému za trestný čin týrání zvířat až šest let odnětí svobody.
