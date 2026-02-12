Spokojenost Čechů se členstvím v EU vzrostla. Podpora eura zůstává nízká

S členstvím v Evropské unii je v Česku spokojeno 57 procent lidí, což je nejvíc za patnáct let, vyplynulo z průzkumu, který agentura STEM provedla těsně po loňských sněmovních volbách. Na téměř dvě třetiny se zvýšil podíl lidí, kteří by v případném referendu hlasovali proti vystoupení z Unie. Mírně na 23 procent ubylo podporovatelů zavedení eura.
Přes vyšší spokojenost zůstává česká veřejnost k podobě a fungování EU převážně kritická, hlavní překážkou hospodářského rozvoje je podle Čechů těžkopádnost Unie, uvedla agentura. V průzkumu STEM mezi 9. a 17. říjnem loňského roku odpovědělo 1023 lidí starších 18 let, agentura ho provedla pro Zastoupení Evropské komise v Česku.
Na 57 procent se podíl spokojených se členstvím Česka v Unii zvýšil z 51 procent, která ukázal předchozí průzkum STEM na přelomu srpna a září 2024. Ve čtyřech předchozích letech byla spokojenost se členstvím pod padesáti procenty, vyšší než v aktuálním průzkumu byla naposledy na 65 procentech v roce 2010.
Odlišné výsledky ukázal průzkum Eurobarometer v listopadu 2025. Z něho vyšlo, že za dobrou věc považuje členství v EU 42 procent Čechů, za špatnou patnáct procent a podle 42 procent není členství ani dobré, ani špatné. Jedno procento odmítlo odpovědět.
„Podíl protiunijně naladěných Čechů v posledních letech klesá a vrací se na úroveň roku 2019, kdy vrcholila hospodářská konjunktura. Zároveň je obecná spokojenost s členstvím v EU nyní na téměř nejvyšší hodnotě od dvou hlavních propadů v minulé dekádě, které byly spojeny napřed s hospodářskou krizí a následně s migrační krizí,“ uvedl STEM.
Setrvání podporuje nejvíce lidí za dvě dekády
Pro setrvání v Unii by v případném referendu podle aktuálního průzkumu hlasovalo 66 procent Čechů, o rok dřív to bylo šedesát procent. Výše se tento podíl v průzkumech STEM od roku 2005 nedostal, na stejných 66 procentech byl v roce 2008 a na 65 procentech shodně v letech 2005 a 2009.
„Nedávné volby do Poslanecké sněmovny přinesly změny v rozpoložení veřejného mínění. V kontextu postojů k EU posílily proevropské segmenty. Jde však pravděpodobně o důsledek vůči EU málo konfliktní předvolební kampaně,“ podotkli autoři průzkumu.
Zajímavé podle nich je to, že výrazně více Čechů se cítí být Evropany, než kolik jich pociťuje sympatie k EU. Evropanem se cítilo podle aktuálního průzkumu 73 procent lidí v Česku, o rok dřív to bylo 72 procent a vyšší než nyní byl podíl naposledy 78 procent v roce 2019.
„Za Evropany se považuje i nemalá část odpůrců EU. Z toho plyne, že kritika se spíše váže k institucionálnímu pojetí EU než k evropanství jako takovému,“ uvedl analytik STEM Martin Kratochvíl.
Podpora eura zůstává nízká
Stabilně nízko podle STEM zůstává postoj Čechů k přijetí eura. Na 23 procent v aktuálním průzkumu poklesl podíl podporovatelů zavedení společné evropské měny ze čtvrtiny o rok dřív. „Jak víme i z jiných výzkumů, Češi si s eurem stále spojují obavy ze zdražování a častý je také pocit ztráty části naší národní identity,“ poukázal Kratochvíl.
Postoje lidí k fungování EU zjišťovala agentura STEM otázkami na to, co považují za vážné překážky pro hospodářský rozvoj v Unii. Těžkopádnost EU je to podle 73 procent dotázaných, regulace a společná pravidla podle 58 procent a nedostatečná podpora evropského průmyslu z peněz EU podle 56 procent. Neefektivní podpora méně rozvinutých regionů EU je vážnou překážkou hospodářského rozvoje podle 54 procent lidí v Česku, důraz na zelenou transformaci, tedy Green Deal, podle 52 procent.