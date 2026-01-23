Evropu čekají špatné časy, pokud se neprobere, obává se exministr Dvořák


před 37 mminutami|Zdroj: ČT24
Situace okolo Grónska, postavení Evropy ve světě, Rada pro mír amerického prezidenta Donalda Trumpa nebo vyjednávání o míru v rusko-ukrajinské válce byla témata Interview ČT24 moderovaného Danielem Takáčem s bývalým ministrem pro evropské záležitosti Martinem Dvořákem (STAN). „Prezident Trump dělá neocenitelnou službu Evropě, že jí cloumá ramenem a říká: ‚Vstávejte chlapci, je čas se také o sebe starat.‘ Já tohle nezpochybňuji, naopak tomu tleskám a jsem rád,“ řekl. Zároveň se obává, že pokud se Evropa neprobere, tak ji mohou čekat špatné časy. „Doufejme, že by mohli mít evropští politici konečně odvahu investovat do dlouhodobých obranných opatření a reagovat tak na aktuální situaci,“ dodává.

Na Moravě hrozí ledovka až do soboty, nejchladněji bude na západě Čech

Ledovka, která se od pátečního rána vyskytuje především na jižní Moravě, se bude převážně na Moravě tvořit také v noci na sobotu. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na západě republiky mohou teploty o víkendu klesnout až k minus sedmi stupňům Celsia. Od nedělního večera pak začne od jihovýchodu na většině Česka pršet a postupně se začne oteplovat.
před 30 mminutami

