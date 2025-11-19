Případů žloutenky A je proti loňsku čtyřnásobek

Zachycených případů žloutenky typu A v Česku bylo letos do 16. listopadu 2597, což je proti celému loňskému roku čtyřnásobek a nejvíce od roku 1989. Od září přibývá v průměru přes sto nových případů týdně. Zemřelo 29 lidí, loni za celý rok dva, vyplývá z informací Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Lékaři letos aplikovali přes dvě stě tisíc vakcín proti žloutence A. Do Česka dorazily také cizojazyčné šarže vakcín, například ze Švédska, Nizozemska či Řecka.
Nejvíce nemocných je v Praze, kde je 1108 zachycených případů, což představuje 42 procent z celkového počtu. „V posledních týdnech je evidován nárůst počtu případů zejména v Praze, kde se epidemie rozšířila i mimo komunitu rizikových osob,“ uvedl SZÚ. Ve Středočeském kraji bylo případů 418, v Moravskoslezském kraji 201.
Dosud nejvíce nemocných za rok lékaři zaznamenali při velké epidemii v roce 1979, kdy jich bylo přes 32 tisíc. V roce 1989 jich bylo 2624, poté kromě tří let řádově stovky. Mezi letošními více než dvěma a půl tisíci nakaženými hygienici evidovali tři sta osob bez domova, 239 uživatelů drog a 34 vězňů.
Na infekčních odděleních nemocnic pobývalo kvůli žloutence A 2032 osob, dalších sto padesát v jiných zdravotnických zařízeních. Zemřelo dosud 29 pacientů, osm úmrtí přibylo v říjnu, v listopadu zatím žádné. Mezi zemřelými jsou častěji muži, průměrný věk je 55 let. Jsou mezi nimi často uživatelé drog, lidé bez domova nebo alkoholici.
„Riziko závažného průběhu a úmrtí narůstá s věkem a je vyšší u osob s chronickým onemocněním jater nebo oslabenou imunitou,“ přiblížili odborníci SZÚ. Dostatečné protilátky mají podle nich většinou lidé nad 65 let, kteří se s nemocí setkali v mládí.
Lékaři letos aplikovali přes dvě stě tisíc dávek vakcín
Loni se podle údajů ministerstva zdravotnictví nechalo 66 tisíc lidí očkovat proti žloutence A monovalentní vakcínou, kombinací s žloutenkou B dalších osmnáct tisíc.
Letos bylo podáno 155 tisíc dávek vakcíny proti žloutence A a téměř padesát tisíc kombinací. Očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, lidé si vakcíny platí sami. Jedna dávka monovalentní stojí asi patnáct set korun, potřeba jsou dvě. Pojišťovny lidem část ceny proti dokladu o zaplacení hradí zpětně.
Kvůli zvýšenému zájmu je v současné době vakcín nedostatek. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) na webu informoval, že schválil použití jejich cizojazyčných šarží. Do ordinací lékařů by mělo směřovat 27 tisíc vakcín pro děti a přes padesát tisíc vakcín pro dospělé.
Jejich označení na obalu budou podle úřadu v němčině, francouzštině, švédštině, angličtině, španělštině, polštině, chorvatštině, řečtině nebo nizozemštině. „Ty budou mezi ordinace distribuovány v nadcházejících dnech,“ upřesnil mluvčí resortu zdravotnictví Ondřej Jakob.
