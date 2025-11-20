Polská PAP se omluvila za chybu ve zprávě o varování úřadů před cestami do Česka

Polská tisková agentura PAP se ve čtvrtek večer omluvila za chybu ve své středeční zprávě, z níž vyplývalo, že polské ministerstvo zahraničí odrazuje občany od cest do Česka kvůli výskytu žloutenky typu A. Středeční informaci PAP o tom, že polská diplomacie doporučuje Polákům vyhnout se kvůli tomuto onemocnění cestám do Česka, převzala řada polských i českých zpravodajských serverů, včetně webu ČT24.
Na internetových stránkách polského ministerstva zahraničí v informacích pro osoby, které se chystají do Česka, bylo ve čtvrtek jen upozornění polské ambasády v Praze na nárůst počtu onemocnění žloutenkou typu A v tuzemsku. Velvyslanectví uvedlo, že nejvíce případů je hlášených z Prahy, ze Středočeského a z Moravskoslezského kraje.
V Česku bylo letos zachyceno více než 2500 případů žloutenky A, což je čtyřnásobek oproti loňsku a nejvíce od roku 1989. Od září přibývá v průměru přes sto nových případů týdně, uvádí český Státní zdravotní ústav. Odborníci zdůrazňují, že nejúčinnější ochranou proti žloutence typu A zůstává očkování a důsledné dodržování hygieny.
Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob ve čtvrtek řekl, že varování Polska před šířením žloutenky typu A v Česku je legitimní, důvod k obavám veřejnosti ani omezování cest ale podle něj neexistuje.