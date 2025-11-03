Žloutenkou A se letos nakazilo nejvíc lidí od sametové revoluce


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK

V České republice se od začátku roku žloutenkou typu A nakazilo 2374 lidí, což je nejvíc od roku 1989. V Praze lékaři za poslední týden nahlásili 71 nových případů, od začátku roku jich je v metropoli 1010, informovala mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batók. Za celý loňský rok bylo nemocných v Praze 37.

„K poslednímu říjnu Státní zdravotní ústav evidoval 2374 registrovaných onemocnění v celé České republice. Za Prahu je to 1010. Počet zemřelých zůstává na 11,“ uvedla Batók. Podle ředitele Hygienické stanice hlavního města Prahy Vladimíra Možíška nebyl nikdo z nemocných před nakažením očkován. „To ukazuje, že očkování je skutečně spolehlivou a dlouhodobou ochranou,“ poznamenal Možíšek.

Některé ordinace zaznamenávají lokální výpadky vakcín proti žloutence typu A. V příštích pěti týdnech dorazí do Česka mimořádná dodávka 125 tisíc vakcín proti žloutence typu A pro děti i dospělé. Minulý týden se do ordinací rozvezlo dalších dvacet tisíc dříve objednaných dávek. Loni se nechalo očkovat 66 tisíc lidí za celý rok, letos téměř 150 tisíc.

Hrazení vakcíny

Většina lidí nemá očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, sami si ho platí. Část ceny, která je asi 1500 korun za jednu dávku, jim pak pojišťovny vrací zpětně z fondu prevence. Výjimkou jsou lidé, kteří se setkali s někým nakaženým, nebo příslušníci integrovaného záchranného sboru, zdravotníci a studenti lékařských fakult nebo klienti domovů pro zdravotně postižené.

Díky novele zákona, která usnadní schvalování úhrady vakcín pojišťovnami, by vakcína mohla být podle dřívějších vyjádření ministerstva hrazená od ledna 2027.

Příznaky žloutenky A se zpočátku podobají chřipce, objeví se teplota, nechutenství, nevolnost, pobolívání pod pravým žebrem a bolest břicha. Později se onemocnění projevuje zežloutnutím kůže a bělma očí typickým pro záněty jater, dále tmavou močí, světlou stolicí a svěděním kůže. Vážné průběhy onemocnění nebo vyšší riziko úmrtí mají lidé s poškozenými játry.

Ilustrační snímek

