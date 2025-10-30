Do Česka dorazí dalších 125 tisíc vakcín proti žloutence A

V příštích pěti týdnech dorazí do Česka mimořádná dodávka 125 tisíc vakcín proti žloutence typu A pro děti i dospělé. Tento týden se do ordinací rozváží dalších dvacet tisíc dříve objednaných dávek, sdělil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.
Nemoc se letos šíří násobně víc než v předešlých letech. V Praze je potvrzených případů 25krát víc než za celý loňský rok. Jedenáct lidí zemřelo. Pražské případy tvoří zhruba čtyřicet procent celostátního počtu nemocných. „Pokračujeme v intenzivní práci a apelujeme na veřejnost – dodržujte hygienu rukou a zvažte očkování,“ uvedli hygienici.
Příznaky žloutenky A se zpočátku podobají chřipce. Objeví se teplota, nechutenství, nevolnost, pobolívání pod pravým žebrem a bolest břicha. Později se onemocnění projevuje zežloutnutím kůže a bělma očí typickým pro záněty jater, dále tmavou močí, světlou stolicí a svěděním kůže. Vážné průběhy onemocnění nebo vyšší riziko úmrtí mají lidé s poškozenými játry.
Loni se nechalo v tuzemsku očkovat 66 tisíc lidí za celý rok, letos kvůli epidemii téměř 150 tisíc. Většina lidí nemá vakcínu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.
S poslední velkou epidemií se Česko potýkalo v roce 1979, kdy se nakazilo přes 32 tisíc lidí. V roce 1989 jich bylo více než 2600, letos téměř 1800 do konce září.