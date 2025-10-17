Plošné očkování na žloutenku A je na místě, situace se nelepší, upozorňuje lékař

9 minut
Pozvolný rozjezd epidemie žloutenky pozorujeme již od začátku roku, podotkl přednosta Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka Hynek Bartoš. Zatím se podle něj nedá říci, že by epidemie zpomalovala, a odhad dalšího vývoje není příznivý. „Nemáme žádné signály, že by ke zlepšení situace docházelo. Bohužel ani neprobíhá plošné očkování, což by podle mě bylo – zejména v Praze – na místě. Aby očkování bylo plošné a státem hrazené,“ podotkl.
Nemoc se zejména v sociálně vyloučených lokalitách šířila zejména na počátku, nyní je to jen malá část pacientů, upozornil lékař. „Zbytek jsou lidé, kteří vůbec nevědí, kde se nakazili, jde o lidi napříč věkovými a sociálními skupinami obyvatel,“ doplnil.