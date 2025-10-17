Plošné očkování na žloutenku A je na místě, situace se nelepší, upozorňuje lékař


Přednosta Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka Hynek Bartoš
Pozvolný rozjezd epidemie žloutenky pozorujeme již od začátku roku, podotkl přednosta Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka Hynek Bartoš. Zatím se podle něj nedá říci, že by epidemie zpomalovala, a odhad dalšího vývoje není příznivý. „Nemáme žádné signály, že by ke zlepšení situace docházelo. Bohužel ani neprobíhá plošné očkování, což by podle mě bylo – zejména v Praze – na místě. Aby očkování bylo plošné a státem hrazené,“ podotkl.

Nemoc se zejména v sociálně vyloučených lokalitách šířila zejména na počátku, nyní je to jen malá část pacientů, upozornil lékař. „Zbytek jsou lidé, kteří vůbec nevědí, kde se nakazili, jde o lidi napříč věkovými a sociálními skupinami obyvatel,“ doplnil.

Pozvolný rozjezd epidemie žloutenky pozorujeme již od začátku roku, podotkl přednosta Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka Hynek Bartoš. Zatím se podle něj nedá říci, že by epidemie zpomalovala, a odhad dalšího vývoje není příznivý. „Nemáme žádné signály, že by ke zlepšení situace docházelo. Bohužel ani neprobíhá plošné očkování, což by podle mě bylo – zejména v Praze – na místě. Aby očkování bylo plošné a státem hrazené,“ podotkl.
