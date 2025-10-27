Nemocných žloutenkou A je v Praze pětadvacetkrát víc než loni

Nemocných žloutenkou typu A v Praze je pětadvacetkrát víc než loni za celý rok. Vyplývá to ze srovnání informací Státního zdravotního ústavu a pondělního údaje, který zveřejnila na sociální síti X Hygienická stanice Hlavního města Prahy. Lékaři v metropoli k pondělí zachytili 939 nakažených, z toho 166 dětí. Za celý loňský rok bylo nemocných v metropoli 37, což je méně, než přibylo za poslední týden. Jedenáct lidí v Praze žloutence A podlehlo.
Pražské případy tvoří zhruba čtyřicet procent celostátního počtu nemocných. „Pokračujeme v intenzivní práci a apelujeme na veřejnost – dodržujte hygienu rukou a zvažte očkování,“ uvedli hygienici.
Zájem o očkování je proti loňsku téměř dvojnásobný, na některých místech proto není dostatek očkovacích látek. Podle dřívějších vyjádření Státního ústavu pro kontrolu léčiv už do Česka dorazilo několik mimořádných dodávek a další se očekávají.
Příznaky žloutenky A se zpočátku podobají chřipce, objeví se teplota, nechutenství, nevolnost, pobolívání pod pravým žebrem a bolest břicha. Později se onemocnění projevuje zežloutnutím kůže a bělma očí typickým pro záněty jater, dále tmavou močí, světlou stolicí a svěděním kůže. Vážné průběhy onemocnění nebo vyšší riziko úmrtí mají lidé s poškozenými játry.