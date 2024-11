Pokud budeme vládnout my, musíme rozpočet „zreálnit“, říká Schillerová

Na mnoho z toho, co vláda prosadila, se navázat nedá, řekla v pátečním Interview ČT24 šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Pokud se ANO dostane do příští vlády, podle Schillerové musí mít prioritu „zreálnit“ rozpočet. Politička v rozhovoru také hájila snahu opozice odvolat Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) z funkce předsedkyně sněmovny.

Schillerová se odmítavě postavila ke čtvrtečnímu prohlášení premiéra Petra Fialy (ODS), že jeho vláda plní své programové prohlášení z 93 procent. „On vlastně občanům říká: tohle je můj vrchol, kdybych tady vládl další čtyři roky, už ode mě nic nečekejte,“ prohlásila. Podle ní mají občané nyní nižší reálné mzdy a vyšší ceny elektřiny. Dodala, že vláda by bez „účetních triků“ nedokázala ušetřit v rozpočtu ani korunu.

Z cílů, které vláda splnila, jako je třeba práce na přijetí důchodové reformy, zahájení tendru na dostavbu Dukovan, postavení 200 kilometrů nových dálnic nebo zavedení elektronických občanských průkazů, by případná další vláda ANO navázala podle Schillerové na závazek vydávat dvě procenta HDP na obranu státu. „Jsme naprosto prozápadní strana, nikdy jsme ani o kousek nezpochybnili naše členství v NATO. Podpořili jsme zákon, kde jsou dvě procenta deklarována, hnutí ANO pro něj hlasovalo,“ prohlásila. Dodala ale, že je třeba podívat se na skutečné čerpání peněz na obranu, aby „nekončily někde na zálohových fakturách“.

ANO by se podle ní naopak, pokud se do další vlády dostane, zaměřilo na úpravy rozpočtu. „Pokud budeme vládnout, musíme začít tím, že musíme rozpočet zreálnit a říct, jak to skutečně je, protože dneska tam plave 40 až 50 miliard,“ tvrdí Schillerová. Dlouhodobě negativně se ANO staví také k vládní důchodové reformě, kterou chce zrušit.