Osm měřených úseků by byl nesmysl, řekl Kupka k nové D4

Kupka zdůraznil, že si za svým vyjádřením stojí a neumí si představit, že by se počet úsekových měření nesnížil. „My jsme to nikdy takhle nechystali – nebo já rozhodně ne – a v každém případě to tam nikdy nebude. Bylo to nepřiměřené a bylo by to opravdu nesmyslné,“ prohlásil ministr. „Je to v tuhle chvíli mé vyjádření, ale pevně si za tím stojím,“ uvedl.

Naopak chystané umístění rychlostní váhy na D4 je podle něj v pořádku. „Na té máme zájem a fungovat tam musí, i s ohledem na to, že nemůžeme dopouštět poškozování infrastruktury. Ta tam určitě bude,“ dodal.