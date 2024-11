ANO požádalo o svolání schůze k odvolání Pekarové Adamové z čela sněmovny

Opoziční ANO požádalo o svolání mimořádné schůze sněmovny k návrhu na odvolání Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) z funkce předsedkyně dolní komory. Poslanci by se na ní mohli sejít příští týden, na kdy je plánovaná také řádná schůze. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová označila za vyhrožování úvahy koaličních politiků, že odvetou za vyvolání hlasování o Pekarové Adamové by mohlo být odvolání některého z místopředsedů sněmovny za opoziční hnutí.

„Ani Karel Havlíček (ANO), ani Aleš Juchelka (ANO), ani jeden se nedopustil jakéhokoli porušení jednacího řádu,“ uvedla Schillerová, podle níž by byl takový postup vládní většiny pomstou a nezlepšil by vztahy mezi sněmovní koalicí a opozicí. „Musí si zvážit, zda jim to přinese nějaké body,“ poznamenala.

O možné reakci v podobě odvolání některého z uvedených místopředsedů sněmovny za ANO mluvil před středečním jednáním vlády předseda KDU-ČSL Marek Výborný, podle kterého není pro konec Pekarové Adamové v čele dolní komory jediný důvod. „Pokud nám chtějí tímto způsobem ukazovat kolegové z hnutí ANO svaly, chci je upozornit, že nenecháme sebou mlátit o zeď,“ řekl. Odvolání místopředsedy za ANO by podle něj bylo jako reakce koalice „samozřejmě namístě“, konkrétně zmínil prvního místopředsedu hnutí Havlíčka.

„Na tak brutální útoky je třeba adekvátně reagovat,“ sdělil premiér Petr Fiala (ODS) k informaci o svolání schůze k odvolání předsedkyně sněmovny. Na podobě reakce se podle něj vládní koalice domluví. Předseda vlády současně uvedl, že Pekarová Adamová zvládá vedení sněmovny s důstojností, elegancí a spravedlivým přístupem a že obětí není vládní koalice, která má ve sněmovně většinu, ale politická kultura. Zmínil opakované útoky ze strany politiků ANO včetně pátečních výroků bývalého premiéra Andreje Babiše na svou adresu.