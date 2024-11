Poslanci hledají, jak řešit své nevhodné chování

„Bude záležet také na tom, jestli bude (bod, pozn. red.) pevně zařazen, jestli se na něj dostane. Ve chvíli, kdy opozice obstruuje a obstruuje všechny možné body, tak je také dost možné, že se bude dlouho hledat správný čas na to, aby se věc mohla projednat,“ myslí si předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Během debaty na mimořádné schůzi sněmovny ke korespondenční volbě začátkem května předseda hnutí SPD Okamura slovně útočil na místopředsedu sněmovny Jana Bartoška (KDU-ČSL). „Je to takový novodobý Hitler – mi tak připadá ta jeho dikce,“ prohlásil před poslanci Okamura.

Kdy se zahájí řízení

I přesto, že v únoru mandátový a imunitní výbor vytvořil etický kodex, který měl kultivovat jednání ve sněmovně, čeká jeho členy necelé dva měsíce po udělení sankce pro Okamuru jednání o dalším podnětu.

Zabývat se budou výroky Babiše na adresu Michálka. Předseda ANO v říjnu před poslanci mluvil o tom, že se „ptal jednoho psychiatra na diagnózu“, podle níž „pan kolega není psychopat, ale sociopat“.

„Vyjádření, která zazněla na plénu sněmovny, podle mě nepatří do slušné společnosti, ale nechci to teď komentovat. Je to věc mandátového a imunitního výboru,“ řekl Michálek.

„Musíme zjistit, jestli šlo o urážku, nebo nevhodné jednání, nebo o nic. Ať se to týká kohokoliv. Ve chvíli, kdy zjistíme, že to byla urážka, se teprve zahajuje disciplinární řízení,“ popisuje předsedkyně mandátového a imunitního výboru Helena Válková (ANO).